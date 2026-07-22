बाड़मेर: LDC रिजल्ट से पहले छात्र ने की आत्महत्या, 28 जुलाई को घर में होनी थी शादी

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम की सहायता से घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। परिजनों के पहुंचने के बाद पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाते हुए शव को फंदे से नीचे उतारा गया और जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही और स्पष्ट कारणों की पुष्टि हो सकेगी।