जयपुर के जंगल में मिला खून से लथपथ शव, शरीर पर चोट के गहरे निशान; हत्या की आशंका

डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के अनुसार, जंगल में शव मिलने की सूचना पर पुलिस और FSL टीम ने मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं। शरीर पर चोट के निशान मिलने से मामला पहली नजर में हत्या का प्रतीत होता है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने और मृतक की पहचान होने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। पुलिस का कहना है कि हर पहलू से मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही इस वारदात का पर्दाफाश कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।