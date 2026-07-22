Jaipur News : ‘वकील एकता ज़िंदाबाद’ के नारे लगाए और बीच सड़क बैठ गए- बेमियादी हड़ताल का एलान, जानें क्यों हैं नाराज़?

जयपुर में बुधवार का दिन विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों के नाम रहा। एक तरफ जहां राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों के प्रदर्शनों से शहर के विभिन्न हिस्सों में हलचल बनी रही, वहीं दूसरी तरफ जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में अधिवक्ताओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। सांगानेर बार एसोसिएशन के आह्वान पर सैकड़ों वकीलों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार नारेबाजी की और सांगानेर स्थित हल्दीघाटी गेट मुख्य मार्ग पर धरना देकर रास्ता पूरी तरह से जाम कर दिया। अचानक हुए इस रोड ब्लॉक के कारण हल्दीघाटी मार्ग और आसपास की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे आम जनता और वाहन चालकों को भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ा।