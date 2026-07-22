Hit and Run Case : जयपुर में लग्जरी कार ने 40 वर्षीय स्कूटी सवार को कुचला- मौत, ‘टूटी हेडलाइट’ से आरोपी की तलाश में पुलिस

जयपुर के मालवीय क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले हिट एंड रन हादसे की खबर सामने आई है। सोमवार तड़के करीब साढ़े 4 बजे मॉडल टाउन के पास नाबार्ड कॉलोनी के सामने जगतपुरा रोड पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित लग्जरी कार ने आगे जा रहे स्कूटी सवार 40 वर्षीय व्यक्ति को पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी श्रवण नाथ के रूप में हुई है। हादसे का सबसे संवेदनहीन पहलू यह रहा कि आरोपी कार चालक टक्कर मारने के बाद भागे बिना आगे अपेक्स सर्किल से यू-टर्न लेकर दोबारा घटनास्थल पर पहुंचा और सड़क पर लहूलुहान पड़े श्रवण नाथ को देखने के बाद मौके से तेज रफ्तार में कार लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही मालवीय नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया।