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Hit and Run Case : जयपुर में लग्जरी कार ने 40 वर्षीय स्कूटी सवार को कुचला- मौत, ‘टूटी हेडलाइट’ से आरोपी की तलाश में पुलिस

जयपुर के मालवीय नगर में तड़के दर्दनाक हिट एंड रन हादसा! तेज रफ्तार लग्जरी कार ने स्कूटी सवार 40 वर्षीय श्रवण नाथ को कुचला। हादसे के बाद चालक फरार, CCTV फुटेज से जांच में जुटी पुलिस।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Jul 22, 2026

Jaipur Malviya Nagar Hit and Run Luxury Car Scooty Rider Accident

मृतक श्रवण नाथ और उनकी स्कूटी

जयपुर के मालवीय क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले हिट एंड रन हादसे की खबर सामने आई है। सोमवार तड़के करीब साढ़े 4 बजे मॉडल टाउन के पास नाबार्ड कॉलोनी के सामने जगतपुरा रोड पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित लग्जरी कार ने आगे जा रहे स्कूटी सवार 40 वर्षीय व्यक्ति को पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी श्रवण नाथ के रूप में हुई है। हादसे का सबसे संवेदनहीन पहलू यह रहा कि आरोपी कार चालक टक्कर मारने के बाद भागे बिना आगे अपेक्स सर्किल से यू-टर्न लेकर दोबारा घटनास्थल पर पहुंचा और सड़क पर लहूलुहान पड़े श्रवण नाथ को देखने के बाद मौके से तेज रफ्तार में कार लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही मालवीय नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया।

सुबह 4:30 बजे हादसा, पसरा सन्नाटा

जयपुर शहर के मालवीय नगर और जगतपुरा को जोड़ने वाले इस मुख्य मार्ग पर तड़के हादसा उस समय हुआ जब सड़कें काफी हद तक सुनसान थीं। सुबह करीब 4:30 बजे 40 वर्षीय श्रवण नाथ अपनी स्कूटी से अपने काम के सिलसिले में जा रहे थे।

नाबार्ड कॉलोनी के सामने अचानक पीछे से आई एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी।टक्कर इतनी भीषण थी कि श्रवण नाथ हवा में उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर सिर की चोट के कारण उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

यू-टर्न लेकर वापस आया, लहूलुहान हालत में देखकर हुआ फरार

इस हादसे का पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है, जिसकी फुटेज देखकर पुलिस और प्रत्यक्षदर्शी भी हैरान रह गए।

हादसे के तुरंत बाद आरोपी चालक भागने के बजाय आगे अपेक्स सर्किल तक गया और वहां से गाड़ी घुमाकर यू-टर्न लेते हुए फिर से घटनास्थल के पास आया।

कार में बैठे व्यक्ति ने देखा कि स्कूटी सवार श्रवण नाथ सड़क पर निढाल और खून से लथपथ पड़े हैं, लेकिन मदद करने के बजाय वह कार को तेजी से भगाकर मौके से रफूचक्कर हो गया।

हेडलाइट बनी सबसे बड़ा सुराग!

हादसे के बाद पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कराई और फॉरेंसिक व क्राइम टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए। सामने आया है कि भीषण टक्कर के दौरान लग्जरी कार की एक मुख्य हेडलाइट टूटकर सड़क पर गिर गई थी। पुलिस ने इस टूटे हुए हिस्से को अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है।

पुलिस अब कार कंपनी और सर्विस सेंटर की मदद से हेडलाइट के पार्ट नंबर और मॉडल के जरिए कार के मालिक तथा आरोपी चालक का पता लगाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही जगतपुरा और मालवीय नगर रूट के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है।

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Updated on:

22 Jul 2026 01:51 pm

Published on:

22 Jul 2026 01:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Hit and Run Case : जयपुर में लग्जरी कार ने 40 वर्षीय स्कूटी सवार को कुचला- मौत, ‘टूटी हेडलाइट’ से आरोपी की तलाश में पुलिस

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