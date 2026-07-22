राजस्थान BJP का कांग्रेस मुख्यालय घेराव का एलान- खुद ‘अध्यक्ष’ करेंगे अगुवाई, टकराव की आशंका के बीच पुलिस अलर्ट

राजस्थान की राजधानी जयपुर में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच टकराव की आशंका से सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास घेराव के दौरान लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संवैधानिक गरिमा की अवहेलना का आरोप लगाते हुए अब बीजेपी सड़कों पर उतरने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में पार्टी के सभी पदाधिकारी, सांसद, विधायक और 1000 से अधिक कार्यकर्ता जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) मुख्यालय का घेराव और विशाल प्रदर्शन करेंगे।