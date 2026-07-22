राजस्थान BJP का कांग्रेस मुख्यालय घेराव का एलान- खुद ‘अध्यक्ष’ करेंगे अगुवाई, टकराव की आशंका के बीच पुलिस अलर्ट

Rajasthan BJP - File PIC
राजस्थान की राजधानी जयपुर में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच टकराव की आशंका से सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास घेराव के दौरान लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संवैधानिक गरिमा की अवहेलना का आरोप लगाते हुए अब बीजेपी सड़कों पर उतरने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में पार्टी के सभी पदाधिकारी, सांसद, विधायक और 1000 से अधिक कार्यकर्ता जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) मुख्यालय का घेराव और विशाल प्रदर्शन करेंगे।
इससे ठीक 1 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सांकेतिक सामूहिक गिरफ्तारियां दी थीं, जिसके बाद अब दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की स्थिति को देखते हुए जयपुर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
बीजेपी प्रदेश नेतृत्व का कहना है कि कांग्रेस की ओर से लगातार संवैधानिक पदों और लोकतांत्रिक संस्थाओं का अनादर किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के घेराव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेताओं ने मर्यादाओं को लांघा है।
जयपुर में बुधवार दोपहर बाद होने जा रहे इस विरोध-प्रदर्शन में जयपुर और आसपास के जिलों से पार्टी के सभी 24 प्रमुख प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक और जिला स्तरीय कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। कार्यकर्ता जुलूस निकालते हुए चांदपोल स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने पहुंचेंगे।
जयपुर में यह राजनीतिक तनाव पिछले 24 घंटों से लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले मंगलवार को राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे।
केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक रूप से सामूहिक गिरफ्तारियां दी थीं, जिन्हें देर रात पुलिस ने रिहा किया था। कांग्रेस के इस शक्ति प्रदर्शन के ठीक अगले दिन अब बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद कर पलटवार करने की रणनीति तैयार की है।
दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के एक-दूसरे के मुख्यालयों और सार्वजनिक रास्तों पर प्रदर्शन को देखते हुए स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। जयपुर के चांदपोल, एमआई रोड और सी-स्कीम क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
कांग्रेस मुख्यालय की तरफ जाने वाले मुख्य रास्तों पर भारी बैरिकेडिंग की गई है ताकि दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने न आ सकें।
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने दोनों दलों के बड़े विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना पहली प्राथमिकता है।
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