Jaipur Metro Phase-2: सीएम भजनलाल आज करेंगे भूमि पूजन, 41KM लंबे रूट पर बनेंगे 36 नए मेट्रो स्टेशन, देखें सूची

जयपुर मेट्रो (पत्रिका फाइल फोटो)
जयपुर। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण (प्रह्लादपुरा से टोडी मोड़) परियोजना का भूमि पूजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज करेंगे। सुबह 11.30 बजे सीतापुरा स्थित मेट्रो यार्ड (बम्बाला पुलिया के पास) में कार्यक्रम होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री मानसरोवर से छोटी चौपड़ तक मेट्रो में सफर भी करेंगे। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के अनुसार फेज-2 परियोजना शुरू होने के साथ शहर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मेट्रो अधिकारियों के अनुसार 41 किमी लंबे कॉरिडोर में 36 स्टेशन बनाए जाएंगे। पहले जोन में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गोशाला तक 12 किमी हिस्से का काम शुरू हो चुका है। इस पर 918 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरे जोन में पिंजरापोल गोशाला से जवाहर सर्किल रोड एयरपोर्ट तक 3 किमी लंबा कॉरिडोर बनेगा। यह पूरा हिस्सा अंडरग्राउंड होगा और दो स्टेशन प्रस्तावित हैं। इस खंड पर करीब 1160 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका टेंडर जारी हो चुका है। शेष तीन जोन के लिए भी जल्द वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे।
जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का मार्ग सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, वीकेआईए, जयपुर हवाई अड्डा, टोंक रोड, एसएमएस अस्पताल और स्टेडियम, अंबाबारी और विद्याधर नगर जैसे प्रमुख केंद्रों को जोड़ेगा। इसमें हवाई अड्डे क्षेत्र में स्थित भूमिगत स्टेशन शामिल है और नियोजित इंटरचेंज और फीडर माध्यम से यह अभी क्रियाशील पहले चरण के मार्ग से जुड़ेगा, जिससे पूरे शहर में एकीकृत और निरंतर मेट्रो नेटवर्क स्थापित हो जाएगा।
पहले चरण में भी बदलाव किया गया है। बड़ी चौपड़ से मानसरोवर के बीच संचालित मेट्रो लाइन पर खासाकोठी में नया स्टेशन बनेगा। इससे पहले चरण में स्टेशनों की संख्या 11 से बढ़कर 12 हो जाएगी। खासाकोठी पर ही दूसरे चरण का स्टेशन भी विकसित होगा। दोनों स्टेशन 150 मीटर लंबे फुट ओवरब्रिज से जोड़े जाएंगे। इससे यात्रियों को इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी।
1. प्रहलादपुरा
2. प्रहलादपुर
3. मानपुरा
4. बिलवा कलां
5. बिलवा
6. गोनेर मोड
7. सीतापुरा
8. जेईसीसी
9. कुम्भा मार्ग
10. हल्दीघाटी गेट
11. पिंजरापोल गोशाला
12. सांगानेर थाना
13. जयपुर एयरपोर्ट
14. बी 2 बाईपास
15. दुर्गापुरा
16. गोपालपुरा
17. गांधीनगर रेलवे स्टेशन
18. नेहरू पैलेस
19. राम बाग सर्कल
20. नारायण सर्कल
21. एसएमएस हॉस्पिटल
22. अशोक मार्ग
23. गवर्नमेंट हॉस्टल
24. खासा कोठी सर्कल
25. कलक्ट्रेट
26. अंबाबाड़ी
27. पानीपेच
28. चौमूं पुलिया
29. विद्याधर नगर सेक्टर 2
30. विद्याधर नगर
31. वीकेआई रोड नंबर 5
32. वीकेआई रोड नंबर 9
33. वीकेआई रोड नंबर 14
34. हरमाड़ा
35. हरमाड़ा घाटी
36. टोड़ी मोड़
परियोजना से जयपुर शहर के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के बीच सार्वजनिक परिवहन को नई गति मिलने की उम्मीद है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार की 50:50 हिस्सेदारी के संयुक्त उद्यम वाली यह परियोजना राजस्थान मेट्रो रेल निगम लिमिटेड -आरएमआरसीएल कार्यान्वित करेगी। जयपुर मेट्रो के पहले चरण में अभी प्रतिदिन औसतन लगभग 60 हजार व्यक्ति यात्रा करते हैं। यह छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कॉरिडोर 11.64 किलोमीटर लंबा है। दूसरे चरण का परिचालन आंरभ होने से मेट्रो नेटवर्क में यात्रियों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी की संभावना है। इससे जयपुर में सार्वजनिक परिवहन में मेट्रो की हिस्सेदारी काफी बढ़ेगी और निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी।
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