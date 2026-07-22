Jaipur Metro Phase-2: सीएम भजनलाल आज करेंगे भूमि पूजन, 41KM लंबे रूट पर बनेंगे 36 नए मेट्रो स्टेशन, देखें सूची

1. प्रहलादपुरा

2. प्रहलादपुर

3. मानपुरा

4. बिलवा कलां

5. बिलवा

6. गोनेर मोड

7. सीतापुरा

8. जेईसीसी

9. कुम्भा मार्ग

10. हल्दीघाटी गेट

11. पिंजरापोल गोशाला

12. सांगानेर थाना

13. जयपुर एयरपोर्ट

14. बी 2 बाईपास

15. दुर्गापुरा

16. गोपालपुरा

17. गांधीनगर रेलवे स्टेशन

18. नेहरू पैलेस

19. राम बाग सर्कल

20. नारायण सर्कल

21. एसएमएस हॉस्पिटल

22. अशोक मार्ग

23. गवर्नमेंट हॉस्टल

24. खासा कोठी सर्कल

25. कलक्ट्रेट

26. अंबाबाड़ी

27. पानीपेच

28. चौमूं पुलिया

29. विद्याधर नगर सेक्टर 2

30. विद्याधर नगर

31. वीकेआई रोड नंबर 5

32. वीकेआई रोड नंबर 9

33. वीकेआई रोड नंबर 14

34. हरमाड़ा

35. हरमाड़ा घाटी

36. टोड़ी मोड़