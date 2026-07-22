22 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

जयपुर

Cyber Crime: मुंबई से गिरफ्तार हुई 12 करोड़ रुपए की ठगी करने वाली कंपनी की महिला निदेशक, राजस्थान के युवक को फंसाया था

Rajasthan News: ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग के नाम पर 12.09 करोड़ रुपए की साइबर ठगी मामले में राजस्थान साइबर क्राइम पुलिस ने गोल्डन लेजेंड लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड की महिला निदेशक को मुंबई से गिरफ्तार किया है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Jul 22, 2026

Cyber Crime

गिरफ्तार आरोपी दिव्या सिंह कुशवाहा की फोटो: पत्रिका

Online Gold Trading Fraud: ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर 12 करोड़ 9 लाख 65 हजार 512 रुपए की साइबर ठगी के बहुचर्चित मामले में राजस्थान साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने एक कंपनी की महिला निदेशक को मुम्बई से गिरफ्तार किया है। एडीजी वी.के. सिंह ने बताया कि गोल्डन लेजेंड लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड (GLLFL) की निदेशक दिव्या सिंह कुशवाहा को मुंबई से गिरफ्तार किया है। मामले में मुख्य आरोपी जयंता रॉय सहित अन्य आरोपी अभी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है।

वाट्सएप पर झांसा देकर कराया निवेश

थानाधिकारी गजेन्द्र शर्मा ने बताया कि पीड़ित ने 9 दिसंबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे वाट्सएप के माध्यम से गोल्ड ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर फर्जी वेबसाइट पर निवेश कराया। आरोपियों ने शुरुआत में वर्चुअल वॉलेट में काल्पनिक लाभ दिखाकर भरोसा जीता और फिर अलग-अलग बैंक खातों व वर्चुअल खातों में लगातार रकम जमा करवाई। जब पीड़ित ने निवेश की राशि निकालने का प्रयास किया तो आयकर, प्रोसेसिंग फीस, अनफ्रीज शुल्क समेत विभिन्न बहानों से और रकम वसूली की जाती रही लेकिन न तो निवेश की राशि लौटाई गई और न ही मुनाफा दिया गया।

जांच में सामने आया कि ठगी के लिए इस्तेमाल किए गए वर्चुअल मर्चेंट खाते प्राइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से संचालित किए जा रहे थे, जबकि इनका संचालन गोल्डन लेजेंड लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ा मिला। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने साइबर ठगी को अंजाम देने के लिए सुनियोजित तरीके से कई बैंक खातों, वर्चुअल पेमेंट सिस्टम और तकनीकी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। शुरुआती चरण में निवेशकों को छोटे-छोटे मुनाफे का झांसा देकर उनका विश्वास जीता जाता था और बाद में बड़ी रकम निवेश कराने के बाद निकासी पर विभिन्न शुल्क लगाने के नाम पर लगातार पैसे वसूले जाते थे।

जांच के दौरान ऑनबोर्डिंग, केवाईसी, ड्यू डिलिजेंस, रिस्क मॉनिटरिंग और फ्रॉड डिटेक्शन से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं भी उजागर हुईं। संबंधित खातों के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (1930) पर देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होना भी सामने आया। इसी प्रकरण में पहले एक अन्य आरोपी इकबाल अहमद के खिलाफ अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है।

Rajasthan: ‘शादी के बाद सब खत्म हो गया’, भाई को मैसेज कर फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने की आत्महत्या

ये भी पढ़ें
Sri Ganganagar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Jul 2026 07:41 am

Published on:

22 Jul 2026 07:41 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Cyber Crime: मुंबई से गिरफ्तार हुई 12 करोड़ रुपए की ठगी करने वाली कंपनी की महिला निदेशक, राजस्थान के युवक को फंसाया था

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, बदल डाले कई कॉलेजों के नाम, दानदाताओं और अमर शहीदों को दिया सम्मान, देखें पूरी सूची

Bhajanlal Govt College Hospital Renaming Major Development Rajasthan
जयपुर

राजस्थान में सितंबर 2026 तक मिलेंगे 20,000 PNG कनेक्शन, विभाग ने 13 CGD कंपनियों को दिया लक्ष्य

PNG Connection meeting
जयपुर

Jaipur Metro Phase-2: सीएम भजनलाल आज करेंगे भूमि पूजन, 41KM लंबे रूट पर बनेंगे 36 नए मेट्रो स्टेशन, देखें सूची

Jaipur Metro
जयपुर

राजस्थान पंचायत चुनाव से पहले आई अच्छी खबर, 30 साल बाद चुनाव लड़ने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

Rajasthan Panchayat Elections 2026
जयपुर

राजस्थान में अब फाइलों में नहीं दबेंगे अदालती आदेश, 8 साल पुरानी पॉलिसी में होगा बदलाव

Bhajanlal Sharma
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.