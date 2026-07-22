Cyber Crime: मुंबई से गिरफ्तार हुई 12 करोड़ रुपए की ठगी करने वाली कंपनी की महिला निदेशक, राजस्थान के युवक को फंसाया था

जांच में सामने आया कि ठगी के लिए इस्तेमाल किए गए वर्चुअल मर्चेंट खाते प्राइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से संचालित किए जा रहे थे, जबकि इनका संचालन गोल्डन लेजेंड लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ा मिला। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने साइबर ठगी को अंजाम देने के लिए सुनियोजित तरीके से कई बैंक खातों, वर्चुअल पेमेंट सिस्टम और तकनीकी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। शुरुआती चरण में निवेशकों को छोटे-छोटे मुनाफे का झांसा देकर उनका विश्वास जीता जाता था और बाद में बड़ी रकम निवेश कराने के बाद निकासी पर विभिन्न शुल्क लगाने के नाम पर लगातार पैसे वसूले जाते थे।