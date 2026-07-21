Rajasthan: ‘शादी के बाद सब खत्म हो गया’, भाई को मैसेज कर फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने की आत्महत्या

श्रीगंगानगर। जिले के श्रीकरणपुर कस्बे में एक निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने पारिवारिक तनाव के चलते आत्महत्या कर ली। घटना से पहले युवक ने अपने भाई को मोबाइल पर कई संदेश भेजे, जिनमें उसने लिखा कि 'वह जीना चाहता था, लेकिन शादी के बाद उसका जीवन और सपने खत्म हो गए।' युवक ने अपनी मौत के लिए ससुराल पक्ष के कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।