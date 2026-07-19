Rajasthan: कांस्टेबल पर हमला कर अस्पताल से कैदी फरार, घायल पुलिसकर्मी ICU में भर्ती

हमले में घायल गोविन्दसर का निवासी कांस्टेबल दुलीचंद को तत्काल श्रीगंगानगर जिला अस्पताल की आपातकालीन इकाई में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार उनके गले पर गंभीर चोट है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि आरोपी ने किसी नुकीली वस्तु या तारनुमा सामग्री से हमला किया। प्राथमिक उपचार और सीटी स्कैन के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है।