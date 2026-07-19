19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Sri Ganganagar: रेस्टोरेंट के उद्घाटन पर भाई ने बुलाया, हादसे में पति-पत्नी की मौत, मातम में बदली खुशियां

पदमपुर से अपने भाई के रेस्टोरेंट के मुहूर्त समारोह में शामिल होने अनूपगढ़ आई बहन अपने पति के साथ नेशनल हाइवे-911 पर हुए सड़क हादसे का शिकार हो गई।
2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Anil Prajapat

Jul 19, 2026

Anupgarh road accident

क्षतिग्रस्त बाइक व मृतक पति-पत्नी। फोटो: पत्रिका

श्रीगंगानगर/अनूपगढ़। नए रेस्टोरेंट के शुभ मुहूर्त की खुशियां एक परिवार के लिए मातम में बदल गईं। चार दिन पहले पदमपुर से अपने भाई के रेस्टोरेंट के मुहूर्त समारोह में शामिल होने अनूपगढ़ आई बहन अपने पति के साथ नेशनल हाइवे-911 पर हुए सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में दंपती की मौत हो गई। पहले गंभीर रूप से घायल पति ने बीकानेर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया, जबकि पत्नी ने पीबीएम अस्पताल, बीकानेर में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली। कुछ ही घंटों के अंतराल में दंपती की मौत से दोनों परिवारों में शोक छा गया।

जानकारी के अनुसार सोना देवी (39) अपने भाई जगदेव सिंह, निवासी वार्ड नंबर 6, अनूपगढ़ के नए रेस्टोरेंट के शुभ मुहूर्त कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने पति गुरदीप राम (43) पुत्र जगदीश राम, निवासी 1 सीसी, पदमपुर के साथ चार दिन पहले श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ आई थी। शनिवार दोपहर दोनों बाइक पर गांव 6 पी में दोनों एक परिचित से मिलने गए थे। दोपहर करीब 1:15 बजे वापस लौटते समय संधू पंजाबी ढाबे के सामने नेशनल हाइवे-911 पर सामने से आ रहे फ्यूल टैंकर से उनकी बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई।

हादसे के बाद उछलकर सड़क गिरे बाइक सवार

टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे में गुरदीप राम के दोनों पैर और एक हाथ टूट गया तथा सिर पर गंभीर चोटें आईं। वहीं, सोना देवी के चेहरे सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर व अंदरूनी चोटें लगीं। सूचना पर 108 एंबुलेंस के ईएमटी सोनू सिंह और पायलट अमरजीत मौके पर पहुंचे और सोना देवी को राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया। गुरदीप राम को एक निजी कार चालक अस्पताल लेकर पहुंचा। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर कर दिया।

रास्ते में पति की मौत, पीबीएम में पत्नी ने भी तोड़ा दम

बीकानेर ले जाते समय एंबुलेंस जब पतरोड़ा के पास पहुंची तो गुरदीप राम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उनका शव वापस अनूपगढ़ लाकर राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। गंभीर घायल सोना देवी को पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि भाई के नए रेस्टोरेंट के शुभ मुहूर्त को लेकर दोनों विशेष रूप से इस समारोह में शामिल होने पदमपुर से अनूपगढ़ आए थे। घटना की सूचना पर एएसआई सलीम पठान पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर ट्रक और क्षतिग्रस्त बाइक जब्त कर ली। मृतक गुरदीप राम मजदूरी करता था। दंपती के दो बेटे व एक बेटी है।

बिहार में 131 करोड़ का घोटाला: राजस्थान में BJP नेता पर ED ने कसा शिकंजा, 2.92 करोड़ कैश और अहम दस्तावेज जब्त

ये भी पढ़ें
Ashok Chandak ED Raid-1

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Jul 2026 08:43 am

Published on:

19 Jul 2026 08:43 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Sri Ganganagar: रेस्टोरेंट के उद्घाटन पर भाई ने बुलाया, हादसे में पति-पत्नी की मौत, मातम में बदली खुशियां

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार में 131 करोड़ का घोटाला: राजस्थान में BJP नेता पर ED ने कसा शिकंजा, 2.92 करोड़ कैश और अहम दस्तावेज जब्त

Ashok Chandak ED Raid-1
श्री गंगानगर

Rajasthan: ऑनलाइन शॉपिंग पर फर्जी रिटर्न करके रिश्तेदारों को महंगे में बेच देते प्रोडक्ट, गैंग का एक और आरोपी गिरफ्तार

Online Shopping
श्री गंगानगर

राजस्थान में बदमाशों और पुलिस का आमना-सामना: पंजाब बॉर्डर पर पुलिस ने घेरा तो पुल से नीचे कूदे बदमाश, हथियार बरामद

Gangsters
श्री गंगानगर

रजिस्ट्री 5 लाख की, सौदा 50 लाख का! श्रीगंगानगर की निजी कॉलोनियों में जमीन खरीद-फरोख्त पर बड़े खुलासे की संभावना

Rajasthan Sri Ganganagar Land Scam
श्री गंगानगर

महादेव ट्रेडिंग प्रकरण में ईडी का शिकंजा कसा: भाजपा नेता अशोक चांडक के चार ठिकानों पर दबिश

Ashok Chandak and Chandak family political influence in Sri Ganganagar Rajasthan amid ED investigatio
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.