बिहार में 131 करोड़ का घोटाला: राजस्थान में BJP नेता पर ED ने कसा शिकंजा, 2.92 करोड़ कैश और अहम दस्तावेज जब्त

ईडी के अनुसार यह कार्रवाई मैसर्स महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड, बांका (बिहार) से जुड़े मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई। जांच एजेंसी का दावा है कि कंपनी का नियंत्रण श्रीगंगानगर के चांडक परिवार के पास है। ईडी के मुताबिक परिवार के प्रमुख अशोक चांडक तथा उनके पुत्र राघव चांडक कंपनी के संचालन से जुड़े है। एजेंसी ने बताया कि जांच की शुरुआत बांका में दर्ज विभिन्न एफआइआर के आधार पर की गई, जिनमें कंपनी और उसके निदेशक मनोज पचीसिया पर बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन के आरोप लगाए गए है।