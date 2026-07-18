Rajasthan: ऑनलाइन शॉपिंग पर फर्जी रिटर्न करके रिश्तेदारों को महंगे में बेच देते प्रोडक्ट, गैंग का एक और आरोपी गिरफ्तार

जांच में पता चला कि आरोपी पहले ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से महंगे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का ऑर्डर करते थे। डिलीवरी मिलने के बाद वे कंपनी में शिकायत दर्ज कराते थे कि उन्हें खाली पैकेट मिला है या फिर सामान मिला ही नहीं। इसके बाद कंपनी की रिफंड नीति का फायदा उठाकर बिना सामान लौटाए ही पूरी राशि वापस हासिल कर लेते थे। पुलिस के अनुसार इस गिरोह ने 52 अलग-अलग ग्राहक आईडी और 49 अलग-अलग नामों का इस्तेमाल करते हुए कुल 207 ऑर्डर के जरिए कंपनी के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है।