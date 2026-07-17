सडक़, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं से बदलेगी सरहद की तस्वीर

श्रीगंगानगर.सरहद पर अब केवल सुरक्षा ही नहीं, विकास की नई तस्वीर भी नजर आएगी। मुख्यमंत्री थार योजना 2026-27 के तहत श्रीगंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए 40.67 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्ययोजना को राज्य स्तरीय समिति ने मंजूरी दे दी है। योजना में 214 विकास कार्य शामिल किए गए हैं। अब जिला परिषद तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियों की प्रक्रिया पूरी कर कार्य शुरू कराएगी।योजना का लाभ अनूपगढ़, घड़साना, करणपुर, रायसिंहनगर और श्रीगंगानगर पंचायत समिति के सीमावर्ती गांवों को मिलेगा। प्राथमिकता शिक्षा एवं स्वास्थ्य,पेयजल, पर्यटन एवं संस्कृति, खेल अवसंरचना, महिला सशक्तिकरण,कृषि एवं पशुपालन तथा संपर्क सडक़ों को दी गई है। जिला परिषद का मानना है कि इन कार्यों से सीमावर्ती गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।