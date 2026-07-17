17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

सडक़, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं से बदलेगी सरहद की तस्वीर

जिला परिषद का मानना है कि इन कार्यों से सीमावर्ती गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Krishan Ram

Jul 17, 2026

Sri Ganganagar: A view of the Zila Parishad office

Sri Ganganagar: A view of the Zila Parishad office

श्रीगंगानगर.सरहद पर अब केवल सुरक्षा ही नहीं, विकास की नई तस्वीर भी नजर आएगी। मुख्यमंत्री थार योजना 2026-27 के तहत श्रीगंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए 40.67 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्ययोजना को राज्य स्तरीय समिति ने मंजूरी दे दी है। योजना में 214 विकास कार्य शामिल किए गए हैं। अब जिला परिषद तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियों की प्रक्रिया पूरी कर कार्य शुरू कराएगी।योजना का लाभ अनूपगढ़, घड़साना, करणपुर, रायसिंहनगर और श्रीगंगानगर पंचायत समिति के सीमावर्ती गांवों को मिलेगा। प्राथमिकता शिक्षा एवं स्वास्थ्य,पेयजल, पर्यटन एवं संस्कृति, खेल अवसंरचना, महिला सशक्तिकरण,कृषि एवं पशुपालन तथा संपर्क सडक़ों को दी गई है। जिला परिषद का मानना है कि इन कार्यों से सीमावर्ती गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।

अनूपगढ़ को सबसे बड़ी हिस्सेदारी

स्वीकृत कार्यों में सबसे अधिक हिस्सेदारी अनूपगढ़ पंचायत समिति की रही है, जहां 42 विकास कार्यों पर 7.05 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके बाद करणपुर में 41 कार्य, रायसिंहनगर में 39, घड़साना में 33 और श्रीगंगानगर पंचायत समिति में 30 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। विभागीय स्तर पर पेयजल कार्यों की जिम्मेदारी पीएचईडी तथा सडक़ एवं अन्य निर्माण कार्यों का दायित्व पीडब्ल्यूडी को सौंपा गया है।

सीमा से 0 से 10 किमी दायरे के गांवों में ही होंगे विकास कार्य

थार योजना के तहत इस बार स्थायी संपत्तियों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। योजना में युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने के उद्देश्य से गांवों में जिम,खेल मैदान और अन्य खेल सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय,अतिरिक्त कक्षों सहित शैक्षणिक आधारभूत सुविधाओं के निर्माण को भी शामिल किया गया है। योजना का लाभ केवल भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से 0 से 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों को मिलेगा। इन विकास कार्यों के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ सामाजिक और शैक्षणिक विकास को भी गति देने का लक्ष्य रखा गया है।

योजना एक नजर में

  • कुल स्वीकृत कार्य : 214
  • कुल बजट : 40.67 करोड़ रुपए
  • शिक्षा एवं स्वास्थ्य : 150 कार्य, 27.25 करोड़ रुपए
  • पेयजल : 22 कार्य, 5.06 करोड़ रुपए
  • पर्यटन एवं संस्कृति : 17 कार्य, 3.72 करोड़ रुपए
  • खेल अवसंरचना : 7 कार्य, 1.15 करोड़ रुपए
  • महिला सशक्तिकरण : 5 कार्य, 73 लाख रुपए
  • कृषि एवं पशुपालन : 5 कार्य, 1.40 करोड़ रुपए
  • संपर्क सडक़े : 8 कार्य, 1.35 करोड़ रुपए
  • सबसे अधिक फोकस : शिक्षा एवं स्वास्थ्य
  • लाभान्वित पंचायत समितियां : अनूपगढ़, घड़साना, करणपुर, रायसिंहनगर और श्रीगंगानगर

वर्जन

"मुख्यमंत्री थार योजना 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना को राज्य स्तरीय समिति से मंजूरी मिल चुकी है। अब तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर विकास कार्य शुरू कराए जाएंगे। योजना का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।"

-हरिराम चौहान, एसीईओ, जिला परिषद, श्रीगंगानगर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Jul 2026 12:29 pm

Published on:

17 Jul 2026 12:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / सडक़, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं से बदलेगी सरहद की तस्वीर

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीमावर्ती श्रीगंगानगर को मिलेगा 4 करोड़ का फिटनेस कॉरिडोर, नशे के खिलाफ बनेगा नया हथियार

Sri Ganganagar: A view of the Zila Parishad office.
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में किशोरी से दरिंदगी मामला : चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में पुलिस, होगा ‘स्पीडी ट्रायल’

Sriganganagar Hotel Case
श्री गंगानगर

राजस्थान में रिश्तों की आड़ में आतंक की साजिश! शादी का लालच देकर नेटवर्क बनाने की प्लानिंग

Terror plot in Rajasthan
श्री गंगानगर

Rajasthan: शादी के बाद नहीं लौटी घरवालों से मिलने गई दुल्हन, ससुराल लेने पहुंचा दूल्हा तो की मारपीट, 2 आरोपी गिरफ्तार

Shaadi
श्री गंगानगर

Sri ganganagar Massive Fire : कबाड़ स्टोर में लगी भीषण आग, 7 दमकल वाहन ने संभाला मोर्चा, आग से हुआ भारी नुकसान

Sriganganagar Suratgarh Road Kisan Chowk junk store Massive Fire huge loss
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.