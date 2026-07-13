Rajasthan: शादी के बाद नहीं लौटी घरवालों से मिलने गई दुल्हन, ससुराल लेने पहुंचा दूल्हा तो की मारपीट, 2 आरोपी गिरफ्तार

Bride Arrested For Extortion: श्रीगंगानगर में पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में शादी कराने के नाम पर कथित ठगी, बंधक बनाकर मारपीट और फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। बाड़मेर निवासी एक व्यक्ति की रिपोर्ट पर पुलिस ने कई आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में महिला समेत 2 जनों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले की जांच कर रहे SI दरिया सिंह ने बताया कि बाड़मेर जिले के चौहटन क्षेत्र निवासी 42 साल के धन्नाराम जाट ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि 22 मई 2026 को पुरानी आबादी गुरूनगर में कविता (21) पुत्री जेमस मसीह निवासी फाजुल चक नौशेरा, गुरदासपुर (पंजाब) से उसकी शादी में हुई। शादी के एवज में उससे 4 लाख रुपए नकद लिए गए थे। लगभग 15 दिन बाद कविता अपने परिजनों से मिलने की बात कहकर बाड़मेर से वापस यहां गुरूनगर लौट गई।