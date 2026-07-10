Rajasthan News : ‘हमारे सर को वापस लाओ’, मैथ्स टीचर के तबादले पर रो पड़े स्टूडेंट्स, स्कूल गेट पर दिया सांकेतिक धरना

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के तबादलों के बाद अक्सर राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद सामने आते हैं, लेकिन श्रीगंगानगर जिले के नेतेवाला क्षेत्र से एक बेहद भावुक और आंखें नम कर देने वाली जमीनी तस्वीर सामने आई है। नेतेवाला स्थित स्थानीय महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में गुरुवार की सुबह जैसे ही विद्यार्थियों को यह सूचना मिली कि उनके सबसे पसंदीदा गणित के वरिष्ठ अध्यापक बलकरण सिंह का स्थानांतरण कहीं और कर दिया गया है, तो बच्चों का दर्द फूट पड़ा। स्कूल का समय होने से पहले ही सैकड़ों छात्र-छात्राएं विद्यालय के मुख्य द्वार पर एकत्रित हो गए और वहीं जमीन पर बैठकर एक शांतिपूर्ण सांकेतिक धरना शुरू कर दिया। इन मासूम बच्चों की केवल एक ही मांग थी कि उनके प्रिय शिक्षक का तबादला तुरंत रद्द किया जाए ताकि बीच सत्र में उनकी गणित की पढ़ाई प्रभावित न हो।