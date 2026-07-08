पश्चिमी राजस्थान में 150 करोड़ की लागत से बनेगा विश्वस्तरीय रेलवे ट्रर्मिनल, उद्योगों को मिलेगी नई उड़ान

श्रीगंगानगर। उत्तर-पश्चिम राजस्थान जल्द ही देश के प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में नई पहचान बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत बीकानेर मंडल के बिरधवाल रेलवे स्टेशन पर करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। यह परियोजना न केवल क्षेत्र के तेजी से विकसित हो रहे सीमेंट उद्योग को नई गति देगी, बल्कि माल परिवहन व्यवस्था को भी आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाएगी। रेलवे का मानना है कि इस परियोजना से उद्योगों की परिवहन लागत कम होगी, माल ढुलाई तेज होगी और क्षेत्र में नए निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।