श्रीगंगानगर: गर्मी व उमस ने तड़पाया, ओवरलोड बिजली व्यवस्था ने बढ़ाया ग्रामीणों का पारा

श्रीगंगानगर. जिले में 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और भारी उमस के बीच बिजली कटौती ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढा दी हैं। पिछले तीन-चार दिनों से राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के 220 केवी ट्रांसमिशन सिस्टम को ओवरलोड से बचाने के लिए रात्रि में एक-एक घंटे के अंतराल से कई कट लगाए जा रहे हैं। इससे हजारों ग्रामीण भीषण गर्मी और उमस के बीच अंधेरे में रात बिताने को मजबूर है। हालात से नाराज ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने पहले जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय और बाद में जिला कलक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया।श्रीगंगानगर के 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन पर सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन से आने वाली 220 केवी विद्युत लाइनें इन दिनों क्षमता से अधिक लोड वहन कर रही हैं। प्रसारण निगम का कहना है कि सिस्टम की सुरक्षा और किसी बड़े तकनीकी फॉल्ट से बचने के लिए मजबूरी में रात्रिकालीन लोड मैनेजमेंट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चरणबद्ध बिजली कटौती की जा रही है। इसके अलावा फ्यूज उडऩा, लाइनों में फॉल्ट, ट्रांसफार्मरों में तकनीकी खराबी, बार-बार ट्रिपिंग और एलटी लाइनों के क्षतिग्रस्त होने जैसी समस्याएं भी बिजली आपूर्ति को प्रभावित कर रही हैं। इन तकनीकी दिक्कतों के कारण कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में घंटों तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाती।