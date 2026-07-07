7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर: गर्मी व उमस ने तड़पाया, ओवरलोड बिजली व्यवस्था ने बढ़ाया ग्रामीणों का पारा

इसके अलावा फ्यूज उडऩा, लाइनों में फॉल्ट, ट्रांसफार्मरों में तकनीकी खराबी, बार-बार ट्रिपिंग और एलटी लाइनों के क्षतिग्रस्त होने जैसी समस्याएं भी बिजली आपूर्ति को प्रभावित कर रही हैं।
2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Krishan Ram

Jul 07, 2026

Sri Ganganagar: People from rural areas protesting at the Collectorate due to the disruption of electricity supply

ग्रामीणों ने डिस्कॉम अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नियमित विद्युत आपूर्ति की मांग की। Photo- Patrika

श्रीगंगानगर. जिले में 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और भारी उमस के बीच बिजली कटौती ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढा दी हैं। पिछले तीन-चार दिनों से राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के 220 केवी ट्रांसमिशन सिस्टम को ओवरलोड से बचाने के लिए रात्रि में एक-एक घंटे के अंतराल से कई कट लगाए जा रहे हैं। इससे हजारों ग्रामीण भीषण गर्मी और उमस के बीच अंधेरे में रात बिताने को मजबूर है। हालात से नाराज ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने पहले जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय और बाद में जिला कलक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया।श्रीगंगानगर के 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन पर सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन से आने वाली 220 केवी विद्युत लाइनें इन दिनों क्षमता से अधिक लोड वहन कर रही हैं। प्रसारण निगम का कहना है कि सिस्टम की सुरक्षा और किसी बड़े तकनीकी फॉल्ट से बचने के लिए मजबूरी में रात्रिकालीन लोड मैनेजमेंट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चरणबद्ध बिजली कटौती की जा रही है। इसके अलावा फ्यूज उडऩा, लाइनों में फॉल्ट, ट्रांसफार्मरों में तकनीकी खराबी, बार-बार ट्रिपिंग और एलटी लाइनों के क्षतिग्रस्त होने जैसी समस्याएं भी बिजली आपूर्ति को प्रभावित कर रही हैं। इन तकनीकी दिक्कतों के कारण कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में घंटों तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाती।

पहले एसई कार्यालय, फिर कलक्ट्रेट पर जताया आक्रोश

करणी मार्ग स्थित 132 केवी जीएसएस से जुड़े कालियां, खाटलबाना, दुल्लापुर कैरी और हिंदूमलकोट 33 केवी सब स्टेशनों से जुड़े गांवों में इस कटौती का सबसे अधिक असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बोर्ड क्षेत्र में 132 केवी लाइन से सीधी बिजली आपूर्ति जारी रहती है, जबकि 33 केवी फीडरों से जुड़े गांवों की सप्लाई बंद कर दी जाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ भेदभाव हो रहा है। किसान नेता संतवीर सिंह, जिला परिषद सदस्य सुखप्रीत सिंह, कालियां सरपंच पवनदीप सिंह, बॉबी पहलवान, जसा सिंह, अमृतपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने डिस्कॉम अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नियमित विद्युत आपूर्ति की मांग की। प्रदर्शन के दौरान अधीक्षण अभियंता नेमीचंद वर्मा कलक्ट्रेट में बैठक में होने के कारण नहीं मिले। इसके बाद प्रदर्शनकारी कलक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की। वहीं, कालियां जीएसएस पर बढ़ते लोड को देखते हुए पांच एमवीए का नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है, जिससे भविष्य में कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

जलापूर्ति सहित अन्य व्यवस्थाएं भी प्रभावित

बिजली कटौती का असर केवल घरेलू जीवन तक सीमित नहीं है। पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, डेयरी संचालन, छोटे उद्योग और दैनिक कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार बिजली आने-जाने से न तो पंखे चल पाते हैं और न ही मोटरों से पानी भर पाता है। रातभर बाधित रहने वाली आपूर्ति के कारण लोगों की नींद भी पूरी नहीं हो पा रही। लगातार कटौती से निगम के अधिकारियों के प्रति ग्रामीणों की नाराजगी बढ़ती जा रही है।

इसलिए करनी पड़ रही बिजली कटौती

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के 220 केवी रीको के अधिशासी अभियंता नरेश लालगढिय़ा ने बताया कि सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन से आने वाली 220 केवी लाइनें पिछले तीन-चार दिन से ओवरलोड चल रही हैं। सिस्टम को सुरक्षित रखने और किसी बड़े तकनीकी व्यवधान से बचने के लिए रात्रि में चरणबद्ध रूप से एक-एक घंटे की बिजली कटौती की जा रही है।

नया ट्रांसफॉर्मर लगा, अब मिलेगी कटौती से राहत

"कालियां जीएसएस पर स्थापित 3.15 एमवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर ओवरलोड चल रहा था। इस समस्या को देखते हुए एमडी से चर्चा कर तत्काल प्रभाव से वहां 5 एमवीए क्षमता का नया विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया है। इससे काफी राहत मिलेगी।

के.के. कस्वां, मुख्य अभियंता, बीकानेर संभाग

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Jul 2026 01:16 pm

Published on:

07 Jul 2026 12:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / श्रीगंगानगर: गर्मी व उमस ने तड़पाया, ओवरलोड बिजली व्यवस्था ने बढ़ाया ग्रामीणों का पारा

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

125 दिन रोजगार का वादा,लेकिन काम का इंतजार

Sri Ganganagar: Workers at a village site under the 'Viksit Bharat GRG Ramji' scheme
श्री गंगानगर

Rajasthan Road Accident: सेना के ट्रक की टक्कर से एम्बुलेंस के उड़े परखच्चे, 3 लोगों की मौके पर ही मौत

Sri Ganganagar Road Accident
श्री गंगानगर

Sri Ganganagar: नेतेवाला बाइपास पर 3 ट्रकों की भिड़ंत, केबिन काटकर चालक को जिंदा बाहर निकाला

Sri Ganganagar Accident
श्री गंगानगर

Rajasthan : पुणे फायरिंग केस का श्रीगंगानगर से जुड़ा कनेक्शन, महाराष्ट्र पुलिस कर रही जांच, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक

Pune firing case connection Maharashtra Police reached Sri ganganagar
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर: बेटी की जान बचाने गाय से भिड़ गई मां, सींग पकड़कर खींच ली, खुद की हड्डियां तुड़वाईं पर खरोच नहीं आने दी

Sriganganagar Mother Saves Daughter
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.