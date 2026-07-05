Rajasthan Road Accident: सेना के ट्रक की टक्कर से एम्बुलेंस के उड़े परखच्चे, 3 लोगों की मौके पर ही मौत

बता दें कि इससे पहले जोधपुर जिले के बालेसर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ था। पत्नी को ससुराल से विदा कराकर घर लौटने की खुशी कुछ ही देर में मातम में बदल गई थी। भारतमाला पुल देवगढ़ मार्ग पर खराब हुई जीप को धक्का लगा रहे तीन युवकों को पीछे से आई तेज रफ्तार पिकअप ने कुचल दिया था। हादसे में तीनों युवकों की मौत हो गई था। पुलिस के अनुसार गंगाना गांव निवासी दयालुनाथ (28) अपनी पत्नी को लेने तेना गांव गया था। उसके साथ गांव के ही राजूनाथ (25) और प्रकाश (21) भी थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक जीप और पिकअप के बीच बुरी तरह फंस गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया था।