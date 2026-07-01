19 लाख यूनिट तक पहुंची बिजली खपत, कटौती ने तड़पाया

श्रीगंगानगर.भीषण गर्मी के बीच बिजली व्यवस्था लडखड़़ाने लगी है। दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिनभर उमस और रात में बार-बार बाधित हो रही बिजली आपूर्ति के कारण लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते तापमान के साथ एयर कंडीशनर,कूलर और अन्य विद्युत उपकरणों के अधिक उपयोग से बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे तंत्र पर अतिरिक्त दबाव बन गया है।जोधपुर डिस्कॉम के शहर प्रथम, द्वितीय और तृतीय वृत्त में इन दिनों बिजली की खपत बढकऱ 17 से 19 लाख यूनिट प्रतिदिन तक पहुंच गई है। बढ़े हुए लोड के कारण कई क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों में तकनीकी खराबी, एलटी लाइनें टूटने, फ्यूज उडऩे, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और बार-बार फॉल्ट की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है, जिन्हें दिन और रात दोनों समय बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है।