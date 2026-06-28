श्रीगंगानगर: हेरोइन तस्करी में बड़ा खुलासा, पंजाब तक सप्लाई की थी प्लानिंग, मुख्य आरोपी जस्सी की पत्नी गिरफ्तार

Sriganganagar Heroin Racket News: जैतसर (श्रीगंगानगर): जिला पुलिस की ओर से शुक्रवार को चक पांच जीबी के निकट गिरफ्तार किए गए दो युवकों से बरामद करोड़ों रुपए की करीब साढ़े 10 किलो हेरोइन एवं एक लाख 40 हजार रुपए के मामले में स्थानीय थाना पुलिस ने देर रात दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं सहित बीएनएस में मामला दर्ज किया है। थानाधिकारी गोविंदराम बिश्नोई ने बताया कि करोड़ों की हेरोइन के साथ गिरफ्तार युवक धर्मेंद्र सिंह उर्फ बब्बू ने पूछताछ में बताया कि उसकी अमरजीत सिंह उर्फ सरपंच पुत्र रामलाल रायसिख निवासी मनसिया बाजन, जिला लुधियाना (पंजाब) से जान-पहचान थी।