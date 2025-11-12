बकरियां चराते-चराते करने लगा हेरोइन तस्करी, पाकिस्तान से मंगवाता था माल, कोड वर्ड में होती थी बात, 8 तस्कर गिरफ्तार

तीन साल से फरार वांटेड गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)
बाड़मेर: सीमा पार से आई हेरोइन तस्करी के मामले में बाड़मेर जिला पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए तीन साल से फरार चल रहे हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया। इस आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पाकिस्तान से आई हेरोइन की खेप से जुड़े इस बहुचर्चित प्रकरण में अब तक आठ तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं।
बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, रामसर वृत्ताधिकारी के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। इस दौरान गडरारोड थाना क्षेत्र के मादक पदार्थ तस्करी मामले में वांटेड आरोपी स्वरूप सिंह पुत्र सुजान सिंह निवासी नरसिंगार, गडरारोड को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है।
उन्होंने बताया कि 22 जुलाई 2022 को गडरारोड थाना पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में हेरोइन तस्कर स्वरूप सिंह पुत्र राण सिंह को गिरफ्तार कर हेरोइन बरामद की गई थी। इस प्रकरण में उसका साथी स्वरूप सिंह पुत्र सुजान सिंह फरार चल रहा था, जिसकी अब गिरफ्तारी हुई है।
इस हेरोइन तस्करी प्रकरण में पुलिस ने अब तक विस्तृत जांच के दौरान कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें स्वरूप सिंह निवासी सातलिया बीजवाल, भुटा सिंह उर्फ प्रेम सिंह, गुलाब सिंह निवासी बांकीदास की ढाणी याजलार, अर्जुन सिंह याजलार, भगवान सिंह निवासी खुहड़ी और जगमाल सिंह निवासी रोहिडी थाना गडरारोड शामिल हैं।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वांटेड तस्कर स्वरूप सिंह धोरों में छिपा हुआ है। जानकारी की तस्दीक के लिए कांस्टेबल भवानी सिंह को भेजा गया। मुखबिर सूचना सही पाई गई तो आरोपी को पकड़ने के लिए टीम रवाना हुई। इस बीच आरोपी के भागने की आशंका को देखते हुए कांस्टेबल भवानी सिंह ने अकेले ही धोरों में पीछा शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद रेत के टीलों और नाणों में पीछा कर आरोपी को दबोच लिया गया।
पकड़ा गया आरोपी स्वरूप सिंह पहले बॉर्डर क्षेत्र में बकरियां चराता था, जिससे उसे सीमा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की पूरी जानकारी थी। इसी का फायदा उठाकर वह पहले से पकड़े गए तस्करों स्वरूप सिंह बीजवाल और भुट्टा सिंह उर्फ प्रेम सिंह के संपर्क में आया और सीमा पार से हेरोइन की खेप लाने के कार्य में शामिल हो गया।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि पहले गिरफ्तार तस्कर स्वरूप सिंह बीजवाल के पाकिस्तान के तस्करों से सीधे संपर्क थे। वहीं, भारत में यह गिरोह हेरोइन को पंजाब और दिल्ली के तस्करों तक सप्लाई करता था। हेरोइन के हर पैकेट पर गिरोह को एक लाख रुपए कमीशन मिलता था।
गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि तस्कर आपस में कोड वर्ड में बातचीत करते थे। उदाहरण के तौर पर वे कहते कपड़ा आ गया है, सिलाई के पैसे लाओ या कपड़े ले जाओ, ताकि किसी को हेरोइन सौदेबाजी का अंदेशा न हो।
अब तक की जांच और कार्रवाई में पुलिस ने कुल 312 ग्राम अधजली हेरोइन, 16 लाख 6 हजार 500 रुपए नकद, एक आईफोन और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य मामलों में पुलिस थाना झिझनियाली, कोतवाली जैसलमेर, मोहनगढ़ (जैसलमेर) और सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) में चार अलग-अलग प्रकरण दर्ज हैं। इन प्रकरणों में अब तक कुल 28 किलो हेरोइन बरामद की जा चुकी है।
