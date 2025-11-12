बकरियां चराते-चराते करने लगा हेरोइन तस्करी, पाकिस्तान से मंगवाता था माल, कोड वर्ड में होती थी बात, 8 तस्कर गिरफ्तार

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वांटेड तस्कर स्वरूप सिंह धोरों में छिपा हुआ है। जानकारी की तस्दीक के लिए कांस्टेबल भवानी सिंह को भेजा गया। मुखबिर सूचना सही पाई गई तो आरोपी को पकड़ने के लिए टीम रवाना हुई। इस बीच आरोपी के भागने की आशंका को देखते हुए कांस्टेबल भवानी सिंह ने अकेले ही धोरों में पीछा शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद रेत के टीलों और नाणों में पीछा कर आरोपी को दबोच लिया गया।