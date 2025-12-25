Barmer Refinery Inauguration : बाड़मेर रिफाइनरी पर नया अपडेट, मकर संक्रांति के बाद पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन

Barmer Refinery Inauguration : एक लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले राजस्थान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों होने की संभावना है। रिफाइनरी कार्य का शुभारंभ 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ही किया था। इसके ठीक आठ साल बाद अब उद्घाटन की तैयारी की जा रही है। राजस्थान सरकार के दो साल के कार्यकाल में पूर्ण होने की उपलब्धि के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। उद्घाटन को लेकर एक बड़ी सभा की तैयारी बालोतरा जिले में की जा रही है। इसमें हजारों लोग पहुंच सकते हैं।