25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Barmer Refinery Inauguration : बाड़मेर रिफाइनरी पर नया अपडेट, मकर संक्रांति के बाद पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन

Barmer Refinery Inauguration : राजस्थान के बाड़मेर के पचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का कार्य लगभग पूरा हो गया है। अब रिफाइनरी का उद्घाटन कब होगा और कौन करेगा, इसकी डेट भी करीब करीब फाइनल हो चुकी है।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 25, 2025

Rajasthan Barmer refinery New update PM Modi may inaugurate it after Makar Sankranti

फोटो पत्रिका

Barmer Refinery Inauguration : एक लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले राजस्थान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों होने की संभावना है। रिफाइनरी कार्य का शुभारंभ 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ही किया था। इसके ठीक आठ साल बाद अब उद्घाटन की तैयारी की जा रही है। राजस्थान सरकार के दो साल के कार्यकाल में पूर्ण होने की उपलब्धि के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। उद्घाटन को लेकर एक बड़ी सभा की तैयारी बालोतरा जिले में की जा रही है। इसमें हजारों लोग पहुंच सकते हैं।

सभा में आने वालों को मिलेंगे भोजन के पैकेट

जानकारी के अनुसार, इसके लिए हर पंचायत समिति स्तर से निविदा निकाली जा रही है, जिसमें रिफाइनरी की सभा में आने वालों को भोजन पैकेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। एक पंचायत समिति से 15 हजार से अधिक लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है।

परियोजना में 9 प्रमुख प्रोसेस, 4 पेट्रोकेमिकल और 2 यूटिलिटी यूनिट शामिल

राजस्थान के पचपदरा में 9 मिलियन टन क्षमता वाली एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) के लिए अरब देशों से क्रूड ऑयल की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। वर्तमान में 26,000 से अधिक श्रमिक रिफाइनरी निर्माण में कार्यरत हैं। रिफाइनरी परियोजना के लिए कुल 7.5 मिलियन टन क्रूड ऑयल अरब देशों से मंगाया जाएगा, जबकि 1.5 मिलियन टन तेल राजस्थान में उत्पादित किया जाएगा। इस रिफाइनरी की विशेषता जीरो लिक्विड एफ्लुएंट डिस्चार्ज है, यानी प्रसंस्करण के दौरान कोई भी अपशिष्ट नहीं होगा। परियोजना में 9 प्रमुख प्रोसेस यूनिट, 4 पेट्रोकेमिकल यूनिट और 2 यूटिलिटी यूनिट शामिल हैं।

पाइपलाइन से क्रूड ऑयल की आपूर्ति शुरू

अरब देशों से क्रूड ऑयल समुद्री मार्ग से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा। मूंदड़ा पोर्ट पर 6 क्रूड ऑयल टर्मिनल टैंक तैयार किए जा रहे हैं, जिनका 92 फीसदी से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। वहां से 485 किमी लंबी विशेष पाइपलाइन के जरिए इसे पचपदरा रिफाइनरी तक लाया जाएगा। इस पाइपलाइन के जरिए क्रूड ऑयल की आपूर्ति शुरू हो चुकी है।

कई राज्यों को होगी सप्लाई

पचपदरा रिफाइनरी से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, जेट फ्यूल और पेट्रोकेमिकल उत्पाद जैसे पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, ब्यूटाडाइन, टॉल्यूइन और बेंजीन का उत्पादन किया जाएगा। इन उत्पादों की आपूर्ति राजस्थान के साथ-साथ उत्तर भारत के कई पड़ोसी राज्यों में होगी।

रिफाइनरी से सालाना उत्पादन

पेट्रोल - 995
डीजल - 4035
पीपी - 1073
एलएलडीपीई - 479
एचडीपीई - 479
ब्यूटाडाइन - 146
बेंजीन - 134
टॉल्यूइन - 104
सल्फर - 157
(उत्पादन किलो टन सालाना)

राजस्थान रिफाइनरी में 26 प्रतिशत प्रदेश सरकार का हिस्सा

राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित की जा रही है, जिसमें एचपीसीएल का लगभग 74 प्रतिशत और राज्य सरकार का 26 प्रतिशत हिस्सा है।

ये भी पढ़ें

Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के इन 5 जिलों में कोल्ड-वेव का अलर्ट
जयपुर
Weather update Meteorological Department Prediction Today Rajasthan These 5 districts cold wave alert IMD Forecast

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Dec 2025 12:29 pm

Published on:

25 Dec 2025 11:55 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Barmer Refinery Inauguration : बाड़मेर रिफाइनरी पर नया अपडेट, मकर संक्रांति के बाद पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Barmer Road Accident: SUV की टक्कर से ननद-भाभी की दर्दनाक मौत, 50 मीटर दूर उछलकर गिरीं, सड़क पर फैला खून

Barmer Road Accident
बाड़मेर

Barmer News : विदेशी व्हाट्सएप नंबर से अश्लील फोटो भेजकर किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार

बाड़मेर

Rajasthan Emotional Story : सात फेरों संग शुरू हुआ सफर मौत के बाद छूटा, पत्नी के बाद पति ने भी त्यागे प्राण

Rajasthan Emotional Story husband and wife unbreakable bond Ruparam Sain gave up his life after his wife Rajadevi
बाड़मेर

राजस्थान में धोरों के बीच चल रही थी ड्रग्स फैक्ट्री, 85 करोड़ की नशे की खेप पकड़ी; महाराष्ट्र से जुड़े नेटवर्क के तार

Drugs factory in Barmer
बाड़मेर

Railway : रेलवे का नया अलर्ट, राजस्थान से चलने वाली इस ट्रेन का प्रयागराज स्टेशन पर ठहराव रद्द, चलेगी उर्स स्पेशल ट्रेन

Indian Railway New Year gift next month 3 special trains to run Jaipur from Sikar Rewari Hanumangarh
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.