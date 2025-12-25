Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के इन 5 जिलों में कोल्ड-वेव का अलर्ट

फाइल फोटो पत्रिका
Weather Update : उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद अब उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों में सर्दी बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही उत्तरी हवाएं फिर से मैदानी राज्यों में आने लगीं। इस वजह से राजस्थान में एक बार फिर दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कड़ाके की सर्दी का आगाज हो गया है।
मौसम विभाग ने आज और कल 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को झुंझुनूं, सीकर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, नागौर में शीतलहर का दौर चलेगा। यही हाल शुक्रवार को भी रहेगा। इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी।
मौसम विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में बुधवार को न्यूनतम तापमान में सात डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। वहीं 16 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया।
मौसम विभाग के अनुसार सबसे कम रात का पारा फतेहपुर में 2.6 डिग्री, नागौर में 3.4 डिग्री, लूणकरणसर में 5.4 डिग्री, चूरू में 5.8 डिग्री, माउंट आबू में 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
आईएमडी के अनुसार उत्तर भारत में घना कोहरा 28-29 दिसंबर को बना रहेगा और तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 2 दिन राज्य में सर्द हवाओं का बहुत असर रहेगा, जिससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है, जबकि अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा।
