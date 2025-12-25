25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के इन 5 जिलों में कोल्ड-वेव का अलर्ट

Weather Update : मौसम विभाग ने आज और कल 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 25, 2025

Weather update Meteorological Department Prediction Today Rajasthan These 5 districts cold wave alert IMD Forecast

फाइल फोटो पत्रिका

Weather Update : उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद अब उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों में सर्दी बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही उत्तरी हवाएं फिर से मैदानी राज्यों में आने लगीं। इस वजह से राजस्थान में एक बार फिर दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कड़ाके की सर्दी का आगाज हो गया है।

मौसम विभाग ने आज और कल 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को झुंझुनूं, सीकर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, नागौर में शीतलहर का दौर चलेगा। यही हाल शुक्रवार को भी रहेगा। इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी।

न्यूनतम तापमान में सात डिग्री तक गिरावट दर्ज

मौसम विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में बुधवार को न्यूनतम तापमान में सात डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। वहीं 16 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया।

फतेहपुर में सबसे कम रात का पारा

मौसम विभाग के अनुसार सबसे कम रात का पारा फतेहपुर में 2.6 डिग्री, नागौर में 3.4 डिग्री, लूणकरणसर में 5.4 डिग्री, चूरू में 5.8 डिग्री, माउंट आबू में 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

2 दिन चलेंगी सर्द हवाएं

आईएमडी के अनुसार उत्तर भारत में घना कोहरा 28-29 दिसंबर को बना रहेगा और तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 2 दिन राज्य में सर्द हवाओं का बहुत असर रहेगा, जिससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है, जबकि अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा।

ये भी पढ़ें

PMKSNY Update : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल बंद, झुंझुनूं के हजारों किसान परेशान
झुंझुनू
Prime Minister Kisan Samman Nidhi scheme portal closed Rajasthan Jhunjhunu thousands farmers are facing problems

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 08:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के इन 5 जिलों में कोल्ड-वेव का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

देवर के प्यार में पत्नी ने रचा खौफनाक षड्यंत्र, सुपारी देकर कराई पति की हत्या, बिहार से गिरफ्तार

जयपुर

Rajasthan IAS Transfer: राजस्थान में देर रात 5 IAS अफसरों का तबादला, एक अधिकारी का ट्रांसफर निरस्त

Rajasthan-IAS-Transfer
जयपुर

जयपुर में टोंक रोड पर कट बंद, 2 किलोमीटर का लगाना पड़ रहा अतिरिक्त चक्कर, बिना सूचना ट्रैफिक बदलाव से आमजन परेशान

Cut Closed on Tonk Road
जयपुर

लड़का पैदा करने के तरीके बताने वाली 1 हजार फर्जी वीडियो-वेबसाइट बैन, साइट्स को ब्लॉक कराने के निर्देश जारी

PC-PNDT Act Workshop
जयपुर

राजस्थान में पार्षद बनने के लिए दसवीं या बारहवीं पास होना अनिवार्य करने की तैयारी, मंत्री खर्रा ने सीएम को भेजा प्रस्ताव

Nikay Chunav
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.