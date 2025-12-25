Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के इन 5 जिलों में कोल्ड-वेव का अलर्ट

Weather Update : उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद अब उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों में सर्दी बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही उत्तरी हवाएं फिर से मैदानी राज्यों में आने लगीं। इस वजह से राजस्थान में एक बार फिर दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कड़ाके की सर्दी का आगाज हो गया है।