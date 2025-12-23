23 दिसंबर 2025,

झुंझुनू

PMKSNY Update : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल बंद, झुंझुनूं के हजारों किसान परेशान

PMKSNY Update : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल करीब दो माह से बंद पड़ा है। जानिए हजारों किसानों को इससे क्या नुकसान हो रहा है?

2 min read
झुंझुनू

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 23, 2025

Prime Minister Kisan Samman Nidhi scheme portal closed Rajasthan Jhunjhunu thousands farmers are facing problems

फोटो - AI

PMKSNY Update : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल करीब दो माह से बंद पड़ा है। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। झुंझुनूं जिले में हजारों किसान पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं। किसान तहसील, जिला कार्यालय और ई-मित्र केंद्रों के लगातार चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन समाधान कहीं नहीं मिल रहा।

कुछ जिलों में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सरकार ने 28 अक्टूबर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल बंद कर दिया। इस दौरान सभी जिला अधिकारियों की आईडी भी सीज कर दी गई। इसके चलते न तो नए पंजीकरण हो पा रहे हैं और न ही पहले से जुड़े किसानों की समस्याओं का समाधान हो पा रहा है।

किस्त से वंचित होने का खतरा

किसान लालचंद व अनिता ने बताया कि पोर्टल बंद होने के कारण जिले के करीब ढाई हजार किसान पिता की मृत्यु के बाद अपने नाम से नया पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं। वहीं सैकड़ों ऐसे किसान हैं, जिन्हें 21वीं और चौथी किस्त की राशि नहीं मिली है और इसके लिए जरूरी अपडेट भी नहीं हो पा रहा। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो ये किसान अगली किस्त से
वंचित रह सकते हैं।

किसान सम्मेलन आज

झुंझुनूं में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन मेडता सिटी, जिला नागौर में मंगलवार को किया जाएगा। झुंझुनूं जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम सूचना केंद्र सभागार में दोपहर 12 बजे से आयोजित किया जाएगा। जिला कलक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान किसानों के हित में संचालित राज्य सरकार की योजनाओं, नवाचारों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी।

पोर्टल शुरू हो

किसानों ने पोर्टल शुरू करवाने की मांग की है। पोर्टल बंद होने से अनेक किसानों के नाम नहीं जुड़ पा रहे। इसके अलावा जरूरी अपडेट भी नहीं हो रहे।
मुकेश कुमार, किसान, डाबडी बलौदा

नहीं हो रहे पंजीकरण

पोर्टल बंद होने के कारण जिले के हजारों किसान, पिता की मृत्यु के बाद अपने नाम से नया पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं। पोर्टल जल्द शुरू होना चाहिए।
रामचंद्र कुल्हरी, किसान नेता, झुंझुनू

Published on:

23 Dec 2025 10:35 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / PMKSNY Update : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल बंद, झुंझुनूं के हजारों किसान परेशान

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

