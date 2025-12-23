PMKSNY Update : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल बंद, झुंझुनूं के हजारों किसान परेशान

किसान लालचंद व अनिता ने बताया कि पोर्टल बंद होने के कारण जिले के करीब ढाई हजार किसान पिता की मृत्यु के बाद अपने नाम से नया पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं। वहीं सैकड़ों ऐसे किसान हैं, जिन्हें 21वीं और चौथी किस्त की राशि नहीं मिली है और इसके लिए जरूरी अपडेट भी नहीं हो पा रहा। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो ये किसान अगली किस्त से

वंचित रह सकते हैं।