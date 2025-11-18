पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नया अपडेट, राजस्थान में इन किसानों को अब नहीं मिलेगा सरकारी गेहूं

कई किसानों की जोत में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे किसानों को अब गरीब वर्ग की बजाय आर्थिक रूप से सक्षम श्रेणी में रखते हुए राशन व्यवस्था से अलग किया जाएगा। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में 2.47 हैक्टेयर से अधिक भूमि दर्ज है, उन्हें सरकारी अनाज वितरण की पात्रता सूची से बाहर किया जाए। विभाग के पास अब तक प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पात्र और अपात्र किसानों की छंटनी अंतिम चरण में है।