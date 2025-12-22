Chittorgarh News : सांवलियाजी के भंडार की गणना पूरी, 29.32 करोड़ का नकद चढ़ावा आया

मंडफिया (चित्तौड़गढ़)। कृष्ण धाम सांवलिया सेठ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। 18 दिसंबर, चतुर्दशी को खोले गए भंडार की गिनती सोमवार को चौथे और अंतिम चरण में पूरी हुई। मंदिर बोर्ड अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव की मौजूदगी में हुई गणना के बाद कुल चढ़ावे के आंकड़े सामने आए हैं।
मंदिर मंडल के अनुसार चौथे चरण की गिनती में 49 लाख 84 हजार 395 रुपए नकद प्राप्त हुए। इससे पहले तीन चरणों में हुई गणना में 22 करोड़ 30 लाख 85 हजार रुपए निकले थे। इस प्रकार भंडार से कुल 22 करोड़ 80 लाख 69 हजार 395 रुपए की नकदी प्राप्त हुई है।
सिर्फ दानपात्र ही नहीं, बल्कि भक्तों ने सीधे मंदिर कार्यालय में भी दिल खोलकर दान दिया। अध्यक्ष वैष्णव ने बताया कि ऑनलाइन व मनीऑर्डर से भक्तों ने देश-विदेश से 6 करोड़ 51 लाख 35 हजार 525 रुपए जमा कराए। भंडार और कार्यालय की भेंट मिलाकर इस माह कुल 29 करोड़ 32 लाख 04 हजार 920 रुपए का नकद चढ़ावा आया है।
भंडार से एक किलो 250 ग्राम सोना और 44 किलो 400 ग्राम चांदी निकली। भक्तों ने 535 ग्राम सोना और 55 किलो 444 ग्राम चांदी सीधे कक्ष में भेंट की। इस माह सांवलियाजी को लगभग 1 किलो 785 ग्राम सोना और 99 किलो 844 ग्राम चांदी अर्पित की गई।
