चित्तौड़गढ़ की फैक्ट्री में ब्लास्ट, 500 मीटर दूर गिरे बॉयलर के पार्ट्स; 5KM तक धमाके की गूंज से दहशत में आए लोग

चित्तौड़गढ़। जिले के कपासन में रीको इंडस्ट्रियल एरिया में देर रात केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। धमाके की आवाज करीब 5 किलोमीटर तक सुनाई दी। ऐसे में लोग दहशत में आ गए। धमाके के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब दो घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे की सूचना पर कपासन विधायक, जिला कलक्टर व एसपी भी देर रात मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया।