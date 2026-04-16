900 ग्राम वजन की नन्ही जिंदगी ने जीती जंग, अविकसित फेफड़े और ना जाने क्या-क्या, अब मां-बच्ची दोनों स्वस्थ

गंभीर हालत में होने से अस्पताल प्रबंधन ने बालिका की मां और परिजन से अप्रिय स्थिति में होने वाली घटना के बारे में बताया और उनसे इलाज की रजामंदी ली। इसके बाद उपचार शुरू हुआ तो 55 दिन में बालिका को स्वस्थ कर दिया। इस दौरान एसएनसीयू यूनिट से बाहर लाने पर न्यूट्रिशन का चैलेंज रहा। शुरू में ओजी ट्यूब से मां का दूध फिर सीधे तौर पर दिए जाने से बालिका की हालत में सुधार आया।