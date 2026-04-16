निलंबित RAS हनुमानाराम पर सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार… ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में रहता, तो राजस्थान को बेच देता

हनुमानाराम बिरड़ा बाड़मेर जिले के बिसारणियां का रहने वाला है। इनके परिवार में पिता कौशला राम, माता पेम्पो देवी, दो भाई और छह बहनें हैं। उनके पिता और भाई गांव में ही खेती करते हैं। हनुमानाराम बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रहा है। वह साल 2016 से आरएएस की तैयारी कर रहा था। साल 2018 में बाड़मेर में सांख्यिकी विभाग संगणक के पद पर चयन होने के बाद भी उसने आरएएस की तैयारी नहीं छोड़ी थी। उसका दूसरे ही प्रयास में आरएएस में चयन हो गया था।