मदन राठौड़ V/S हनुमान बेनीवाल : BJP प्रदेश अध्यक्ष पर कानूनी कार्रवाई करेंगे RLP सुप्रीमो ! जानें क्या है वजह? 

राजस्थान की सियासत में इस वक्त सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के बीच एक बहुत बड़ा और गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। इस बार विवाद की धुरी बने हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। मदन राठौड़ द्वारा मीडिया के सामने हनुमान बेनीवाल का सामाजिक बहिष्कार करने को लेकर दिए गए एक बयान की आरएलपी प्रमुख ने कड़े शब्दों में निंदा की है और इस पूरे मामले को लेकर अब वे सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ तौर पर कहा कि हमारा देश पूरी तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित पवित्र संविधान और स्थापित कानूनों से चलता है। ऐसे सभ्य समाज में आज के आधुनिक दौर में कोई भी खाप पंचायतें भी किसी नागरिक या जन प्रतिनिधि का सामाजिक बहिष्कार करने का दुस्साहस नहीं कर सकती हैं। ऐसे में एक सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से सामाजिक बहिष्कार करने की बात कहना सीधे तौर पर देश की कानूनी मर्यादाओं को लांघना और आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। बेनीवाल ने चेतावनी दी है कि वे इस बयान को लेकर बेहद गंभीर हैं और मदन राठौड़ को इसका कानूनी जवाब भुगतना पड़ेगा।