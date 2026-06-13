Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत और निकाय चुनाव कब होंगे?, सभी एक-दूसरे के पाले में डाल रहे हैं गेंद

Rajasthan High Court : राजस्थान में पंचायत और निकाय का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद चुनाव नहीं होने से प्रदेश की ग्रामीण और शहरी सरकार कागजों तक सीमित होकर रह गई है। हाईकोर्ट 31 जुलाई तक चुनाव कराने के आदेश दे चुका है, लेकिन चुनाव की तारीख तय करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना का इंतजार है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले ओबीसी आरक्षण तय होगा, उसके बाद ही अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर पंचायत और निकाय चुनाव कब होंगे।