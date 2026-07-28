राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले आशुतोष रांका का बड़ा आरोप, ‘ABVP के गुंडे हंगामा और तोड़फोड़ करने के लिए कर रहे इंतजार’

राजस्थान यूनिवर्सिटी में आंदोलन छात्र नेता शुभम रेवाड़ की अगुआई में चल रहा है। उनकी दो प्रमुख मांगें हैं। पहली, साल 2022 से छात्रसंघ चुनावों पर लगी रोक को हटाकर फिर से शुरू किया जाए, ताकि छात्रों को अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिल सके। दूसरी, यूनिवर्सिटी में राजस्थानी भाषा के लिए स्नातकोत्तर (PG) और पीएचडी स्तर का अलग विभाग बनाया जाए। उनका कहना है कि अभी राजस्थानी भाषा सिर्फ सेल्फ फाइनेंस कोर्स के रूप में पढ़ाई जाती है और इस कोर्स की फीस करीब 50 हजार रुपये है, जबकि विदेशी भाषा के कोर्स की फीस 2 से 4 हजार रुपये के बीच है। उनका कहना है कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) लागू की जा रही है, तो राज्य की मातृभाषा को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही?