जयपुर एयरपोर्ट पर बेबस हालत में आया अनजान मेहमान, वन विभाग ने इलाज कर झालाना में छोड़ा

Indian Griffon Vulture: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक भारतीय ग्रिफिन गिद्ध (Indian Griffon Vulture) कमजोर हालत में मिला था। वन विभाग और रक्षा संस्थान को सूचना मिली थी कि टर्मिनल-1 के बाहर एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास बेबस हालत में है। टीम ने मौके पर पहुंचकर गिद्ध का रेस्क्यू किया और उसे इलाज के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर ले गया। सोमवार को दो दिन के इलाज के बाद गिद्द को झालाना जंगल में छोड़ दिया गया। शुरुआत में लग रहा था कि गिद्द को कहीं चोट लगने के कारण वह बेबस हालत में है लेकिन जांच में पता चला कि डिहाइड्रेशन की वजह से वह उड़ने की हालत में नहीं था।