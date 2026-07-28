Rajasthan Rain Alert: बंगाल की खाड़ी के डीप डिप्रेशन से फिर एक्टिव हुआ मानसून, राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से बारिश की गतिविधियों में और तेजी आएगी। 29 जुलाई से कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कई हिस्सों में बारिश का दायरा बढ़ेगा। दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 30 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान भी पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकांश भागों में मध्यम से तेज बारिश होने तथा कहीं-कहीं भारी/अतिभारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 30 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान फिर मानसून सक्रिय होने तथा कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।