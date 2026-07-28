दिल्ली आंदोलन के बाद जयपुर लौट रहे CJP के आशुतोष रांका बोले- जब तक शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी, चुप नहीं बैठेंगे

आशुतोष रांका ने अपने शेयर पोस्ट में कहा कि देश की शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार लाने के लिए उनका संघर्ष यहीं खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि संगठन तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक देश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त नहीं कर दिया जाता। गौरतलब है कि सोमवार को सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका और प्रवक्ता सौरव दास ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को मंगलवार तक का अल्टीमेटम दिया था। कहा कि यदि तब तक सभी एफआईआर वापस नहीं लो गई और गिरफ्तार छात्रों को रिहा नहीं किया गया तो संगठन दोबारा दिल्ली में आंदोलन शुरू करेगा।