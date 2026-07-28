Patrika Exclusive: राजस्थान में कागजी निकली हरियाली! लगाए 11.57 करोड़ पौधे, सत्यापन में मिले केवल1.69 करोड़

पौधारोपण के सत्यापन के मामले में राज्य के कई विभागों का प्रदर्शन बहुतद निराशाजनक रहा है। उद्योग विभाग ने जहां 1.66 लाख पौधे लगाने का दावा किया, वहीं उनमें से केवल 2,342 पौधों का ही सत्यापन हो सका। इसी तरह खेल एवं युवा मामले विभाग में 1.10 लाख पौधों के दावे के मुकाबले महज 361 पौधों का सत्यापन हुआ। पर्यटन विभाग की स्थिति भी कुछ अलग नहीं रही, जहां 14,394 पौधों में से सिर्फ 500 का सत्यापन दर्ज किया गया। तकनीकी शिक्षा विभाग में तो 17,019 पौधे लगाने के बावजूद केवल 30 पौधों का ही सत्यापन हो पाया। इसके अलावा, सामान्य प्रशासन विभाग में 5,977 पौधों में से 62 और वित्त विभाग में 5,308 पौधों में से महज 156 पौधों का ही सत्यापन दर्ज किया जा सका है, जो यह दर्शाता है कि कई विभागों में जियो टैगिंग और जमीनी जांच की प्रक्रिया बहुत ही धीमी रही।