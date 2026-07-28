Kota Murder: बुजुर्ग दंपती पर हमले के बाद महिला की मौत, पत्नी का शव देखकर पति की तबीयत हो गई खराब, हॉस्पिटल में भर्ती

Attack On Elderly Couple In Kota: कोटा ग्रामीण जिले के अयाना थाना क्षेत्र के कजलिया गांव में बुजुर्ग दंपती पर हमले का मामला सामने आया है। अज्ञात लोगों ने घर में सो रहे बुजुर्ग दंपती पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग महिला कमला बाई सुमन की मौत हो गई और उनके पति चुन्नीलाल भी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने घर में सो रहे बुजुर्ग दंपती को निशाना बनाया। हमले के बाद सुबह ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली। ग्रामीणों ने जब घर का दरवाजा खोला तो अंदर बुजुर्ग दंपती घायल हालत में मिले। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।