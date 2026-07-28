28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

Rajasthan: चलती बस में युवती से छेड़छाड़, आरोपी एसआइ सस्पेंड, एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी

राजस्थान के कोटा जिले में चलती बस में युवती से कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस मामले में कोटा ग्रामीण पुलिस के कनवास थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर सुरेश चंद शर्मा को निलंबित कर दिया गया है।
2 min read
Google source verification

कोटा

image

kamlesh sharma

Jul 28, 2026

Sub Inspector suspended

निलंबित एसआइ सुरेश शर्मा। फोटो पत्रिका नेटवर्क

राजस्थान के कोटा जिले में चलती बस में युवती से कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस मामले में कोटा ग्रामीण पुलिस के कनवास थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर सुरेश चंद शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल प्रभाव से यह कार्रवाई की। आरोपी एसआइ के खिलाफ शहर के एक थाने में छेड़छाड़ और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

डीएसपी पूनम चौहान ने बताया कि 24 जुलाई को 57 वर्षीय सुरेश चंद शर्मा अपने गांव से बस के जरिए कोटा आ रहा था। यात्रा के दौरान बूंदी में एक युवती अपनी परिजन महिला के साथ बस में सवार हुई और दोनों आरोपी एसआइ के पास वाली सीट पर बैठ गई। आरोप है कि पहले एसआइ ने युवती से बातचीत शुरू की और बाद में उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। युवती ने विरोध करते हुए शोर मचाया तो आरोपी उससे उलझ पड़ा। इस दौरान बस स्टैंड पर भी हंगामा हुआ था।

एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी

घटना के बाद पीड़िता ने 24 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसी दिन आरोपी एसआइ को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में जांच के दौरान प्रकरण में छेड़छाड़ और एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी गई। डीएसपी ने बताया कि पीड़िता के न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

वहीं, विभागीय स्तर पर कार्रवाई करते हुए कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने आरोपी सब इंस्पेक्टर सुरेश चंद शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डीएसपी डॉ. चौहान ने बताया कि मामले में मौका-नक्शा बनाया गया है और जांच-पड़ताल चल रही है। पीड़िता के बयान न्यायालय में कराए जाने हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी

भगोड़े पूर्व पार्षद का क्राइम सिंडिकेट: दुबई से लुत्फी और भीलवाड़ा में बीवी फातिमा संभालती रही गैंग; गिरफ्तारी वारंट जारी

ये भी पढ़ें
Ex-Councillor Dubai-Based Fazle aka Lutfi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Jul 2026 10:19 am

Published on:

28 Jul 2026 10:19 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan: चलती बस में युवती से छेड़छाड़, आरोपी एसआइ सस्पेंड, एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Murder: बुजुर्ग दंपती पर हमले के बाद महिला की मौत, पत्नी का शव देखकर पति की तबीयत हो गई खराब, हॉस्पिटल में भर्ती

Kota Murder Case
कोटा

पोषण और सुरक्षित प्रसव की दी जानकारी

Rajasthan
कोटा

धाकड़ समाज धरणीधर जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटा, कार्यकारिणी का गठन

Rajasthan
कोटा

शिक्षा के साथ संस्कार और स्वावलंबन पर दिया जोर

Rajasthan
कोटा

मोनो लगेगा………….सौ से अधिक पौधे रोपे, हरियाली का लिया संकल्प

Rajasthan
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.