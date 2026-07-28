Rajasthan: चलती बस में युवती से छेड़छाड़, आरोपी एसआइ सस्पेंड, एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी

डीएसपी पूनम चौहान ने बताया कि 24 जुलाई को 57 वर्षीय सुरेश चंद शर्मा अपने गांव से बस के जरिए कोटा आ रहा था। यात्रा के दौरान बूंदी में एक युवती अपनी परिजन महिला के साथ बस में सवार हुई और दोनों आरोपी एसआइ के पास वाली सीट पर बैठ गई। आरोप है कि पहले एसआइ ने युवती से बातचीत शुरू की और बाद में उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। युवती ने विरोध करते हुए शोर मचाया तो आरोपी उससे उलझ पड़ा। इस दौरान बस स्टैंड पर भी हंगामा हुआ था।