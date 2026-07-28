भगोड़े पूर्व पार्षद का क्राइम सिंडिकेट: दुबई से लुत्फी और भीलवाड़ा में बीवी फातिमा संभालती रही गैंग; गिरफ्तारी वारंट जारी

दुबई में बैठा लुत्फी अकेले इस साम्राज्य को नहीं चला रहा। बल्कि इसमें उसके कई गुर्गे और उसकी बीवी फहीम फातिमा ढाल बनकर काम कर रही है। फातिमा भारत में रहकर गैंग के काले कारनामों को संभालती है। गैंग का दायरा इतना खतरनाक है कि इसमें अहमदाबाद के चर्चित राधिका जिमखाना हत्याकांड का सजायाफ्ता और पैरोल से फरार चल रहा जाहिद खान उर्फ बादशाह और प्रतापगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता जे. जोशी हत्याकांड में उम्रकैद काट रहा हार्डकोर अपराधी इमरान उर्फ चुन्नी लाला भी शामिल है। इसके अलावा अजमेर की नीतू महेश और भीलवाड़ा का मोहम्मद आदिल शेख भारत से महिलाओं और युवतियों को दुबई भेजकर प्रताड़ित करने का घिनौना क्राइम सिंडिकेट भी चला रहे हैं।