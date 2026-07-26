Bhilwara : बुजुर्ग साहूकार का हाथ-पैर बंधा शव कुएं में मिला, 8 दिन से था लापता, उधार पर रुपए देने का करता था कारोबार

भीलवाड़ा के बागोर थाना क्षेत्र में 7 दिन से लापता साहूकार शोभाराम (78 वर्ष) का हाथ-पैर बंधा शव मदनपुर गांव के पास सड़क किनारे स्थित एक कुएं से रविवार को बरामद किया गया। शव की हालत और परिस्थितियों को देखते हुए हत्या कर शव कुएं में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। शव के हाथ-पैर बंधे हुए थे। यही नहीं हत्यारों ने साहूकार के हाथों के साथ उसके पैरों में खेत में लगाए जाने वाला सीमेंट का खंभा भी बांध दिया था ताकि शव ऊपर न आ सके। साथ ही मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया जिससे वह शोर न मचा सकें। घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। फिलहाल शव का पोस्टमॉर्टम करवाया जा रहा है।