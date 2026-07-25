School Roof Collapse: अब भीलवाड़ा में भरभरा कर गिरी सरकारी स्कूल की छत, आज ही के दिन पिपलोदी में गई थी 7 बच्चों की जान

हादसे की सूचना मिलने के बाद शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। घटना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सीबीईओ व उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही है। इस घटना ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि कागजी कार्रवाई की सुस्ती के चलते बच्चे अब भी सुरक्षित नहीं हैं। जिले में इस मानसून सत्र में अब तक ज्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन अगर तेज बारिश का दौर शुरू होता है, तो जिले भर में खड़े ऐसे कई अन्य जर्जर भवन भी गिर सकते हैं। विभाग को समय रहते ऐसे सभी जर्जर भवनों को गिराने की त्वरित कार्रवाई करनी होगी, ताकि नौनिहालों की जान को खतरे में पड़ने से बचाया जा सके।