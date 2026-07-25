राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, चुनावी प्रक्रिया के लिए कलक्टर और SDM को मिली बड़ी जिम्मेदारी

राजस्थान सरकार ने 15 जुलाई के कोर्ट आदेश की पालना में रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया था कि ओबीसी आयोग को सरकार ने पूर्ण सहयोग किया तो अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक) आयोग 5 अगस्त तक ओबीसी का सर्वे कर रिपोर्ट सौंप देगा। 15 अगस्त तक लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा। 90 दिन में 15 नवम्बर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में माना जा रहा हे कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 5 अगस्त तक आने के बाद सरकार के स्तर पर सभी पंचायती राज संस्थाओं में सरपंच, उपसरपंच, प्रधान के अलावा वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। ये लॉटरी जिला मुख्यालय पर कलक्टर और उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी के स्तर पर निकाली जाएगी।