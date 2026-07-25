Rajasthan Transport Department : प्रदेश में वीएलटीडी फर्जीवाड़े पर बड़ा एक्शन, 9 कंपनियां ब्लॉक, 27 को नोटिस जारी

विशेषता - सामान्य जीपीएस ट्रैकर - वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरण (VLTD)

उद्देश्य - बुनियादी वाहन स्थान ट्रैकिंग - अनुपालन और सुरक्षा सुविधाओं के साथ वाहन ट्रैकिंग।

एआईएस 140 प्रमाणन- प्रमाणित नहीं - एआईएस 140 प्रमाणित।

पैनिक बटन एकीकरण- आमतौर पर अनुपलब्ध - मानकों के अनुसार एकीकृत।

NavIC/IRNSS समर्थन- आमतौर पर समर्थित नहीं - समर्थन किया।

सरकारी अनुपालन- अनिवार्य परिवहन नियमों का पालन नहीं - सरकारी आवश्यकताओं का पूर्णतः अनुपालन।

आपातकालीन चेतावनी कार्यक्षमता- सीमित या अनुपलब्ध - वास्तविक समय आपातकालीन चेतावनी प्रणाली।

हार्डवेयर मानक- निर्माता पर निर्भर - अनुमोदित और मानकीकृत हार्डवेयर।

परिवहन विभाग की स्वीकृति- नियामक अनुपालन के लिए स्वीकार नहीं किया गया - अनिवार्य उपयोग के लिए अनुमोदित।