Gen-Z के पोस्टरों में दिखा गुस्सा, बारिश के बीच भी गूंजे नारे, जयपुर के पत्रिका गेट पर प्रदर्शन जारी, देखें तस्वीरें

Student Protest At Patrika Gate Jaipur: ‘पेपर लीक फास्टर देन मैगी कुक’, ‘छोटी बच्ची हो क्या?’ और ‘चेंज बिगिन्स व्हेन वी रिफ्यूज टू स्टे साइलेंट’… जैसे जेन-जी स्लैंग, तीखे व्यंग्य और अनोखे पोस्टरों के जरिये युवाओं ने शुक्रवार को पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। जवाहर सर्कल स्थित पत्रिका गेट पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन दूसरे दिन शुक्रवार रात तक जारी रहा। तेज बारिश के बावजूद युवा अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। शाम को भीड़ बढ़ने से जवाहर सर्कल के आसपास ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। शुरुआत में करीब 200 से 300 युवाओं की मौजूदगी से शुरू हुआ यह आंदोलन शाम होते-होते तीन से चार गुना बड़ा हो गया।