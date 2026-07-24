Jaipur Protest: नीट पेपर लीक के विरोध में जयपुर में भी सड़कों पर उतरे छात्र, पत्रिका गेट पर प्रदर्शन

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जून से छात्रों और युवा संगठनों का प्रदर्शन जारी है। इस आंदोलन का नेतृत्व अभिजीत दिपके की अगुवाई वाला संगठन CJP (Cockroach Janta Party) कर रहा है। 28 जून को सोनम वांगचुक इस आंदोलन के समर्थन में आए थे और उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चिकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। बता दें कि सीजेपी ने 20 जुलाई को संसद मार्च की घोषणा की थी लेकिन उस दिन प्रदर्शनकारियों पर मार्च के दौरान लाठीचार्ज किया गया और टीयर गैस का भी उपयोग किया गया। इसके बाद यह आंदोलन और तेज हो गया और अब इस प्रोटेस्ट की गूंज जयपुर समेत कई राज्यों में गूंज रही है।