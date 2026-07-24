24 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Jaipur Protest: नीट पेपर लीक के विरोध में जयपुर में भी सड़कों पर उतरे छात्र, पत्रिका गेट पर प्रदर्शन

Jaipur Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के बाद अब जयपुर में भी छात्र सड़क पर आ गए हैं। पत्रिका गेट पर छात्रों ने एक साथ मिलकर पेपर लीक के विरोध में आवाज उठाई है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Harshita Saini

Jul 24, 2026

Jaipur Protest

जयपुर में पत्रिका गेट पर प्रोटेस्ट ( Photo-Dinesh Dabi)

Jaipur Student Protest: दिल्ली में नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध की गूंज अब जयपुर तक पहुंच गई है। बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र और युवा जवाहर सर्किल स्थित पत्रिका गेट पर जुटे। छात्रों के हाथ में खूब सारे बैनर दिखे और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने के साथ-साथ पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज पत्रिका गेट पर प्रदर्शन का दूसरा दिन है और पहले दिन की तरह आज भी बच्चों में खूब जोश दिखाई दिया।

देर रात हथियार लेकर पहुंचा युवक

जयपुर में हो रहे इस प्रदर्शन का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। गुरुवार रात को प्रदर्शन के दौरान एक युवक कथित तौर पर हथियार लेकर पत्रिका गेट पहुंच गया, जिस पर बहुत हंगामा हुआ। वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने उसकी वीडियो बना ली और उसे जमकर खरी-खोटी सुनाई। लोगों का आरोप था कि वह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन का माहौल खराब करने और विवाद पैदा करने के इरादे से आया था। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

20 जून से चल रहा दिल्ली में प्रोटेस्ट

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जून से छात्रों और युवा संगठनों का प्रदर्शन जारी है। इस आंदोलन का नेतृत्व अभिजीत दिपके की अगुवाई वाला संगठन CJP (Cockroach Janta Party) कर रहा है। 28 जून को सोनम वांगचुक इस आंदोलन के समर्थन में आए थे और उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चिकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। बता दें कि सीजेपी ने 20 जुलाई को संसद मार्च की घोषणा की थी लेकिन उस दिन प्रदर्शनकारियों पर मार्च के दौरान लाठीचार्ज किया गया और टीयर गैस का भी उपयोग किया गया। इसके बाद यह आंदोलन और तेज हो गया और अब इस प्रोटेस्ट की गूंज जयपुर समेत कई राज्यों में गूंज रही है।

सोनम वांगचुक ने तोड़ी भूखहड़ताल

सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात को अपनी 26 दिनों से चली आ रही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में उन्होंने जूस पीकर अपना अनशन समाप्त किया। अनशन खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करतो हुए सोनम वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गुरुवार देर रात ही नीट पेपर लीक पर एक सेल्फ रिकॉर्डेड वीडियो डालकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस वीडियो में कड़े कानूनी एक्शन, फास्ट-ट्रैक कोर्ट और नए कानून को लेकर कई बड़ी बातें कहीं।

राजस्थान के MLA रविंद्र सिंह भाटी और छात्र नेता निर्मल चौधरी की दिल्ली के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट में एंट्री, जानें क्या कहा?

ये भी पढ़ें
Ravindra Singh Bhati Nirmal Choudhary Jantar Mantar Delhi Protest

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CJP Protest

जयपुर

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Jul 2026 04:40 pm

Published on:

24 Jul 2026 04:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Protest: नीट पेपर लीक के विरोध में जयपुर में भी सड़कों पर उतरे छात्र, पत्रिका गेट पर प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

CJP Protest

जब बच्चों ने घोड़े को दिया अपना प्यार, तो घोड़ा भी बन गया सच्चा दोस्त

Kids stories, Hindi story, Horse story for kids,
लाइफस्टाइल

राजस्थान में 430 करोड़ के भारी-भरकम बजट से बदलेगी ‘साइंस एजुकेशन’ की तस्वीर, भजनलाल सरकार ने की बड़ी ‘डील’

Rajasthan Science Education Infrastructure Upgrade 430 Crore Project
जयपुर

Paper Leak Politics : ‘RAS से लेकर NEET तक’, Ex CM अशोक गहलोत ने गिनाईं भजनलाल सरकार में पेपर लीक की शिकायतें

Ashok Gehlot CM Bhajan Lal Sharma Paper Leak Controversy
जयपुर

नीट प्रोटेस्ट पर RAS पंकज ओझा की सोशल मीडिया पोस्ट का मामला CM भजनलाल तक पहुंचा, कार्रवाई की मांग

RAS Pankaj Ojha
जयपुर

Patrika Sting: ‘1500 से 2500 का पैकेज…पुलिस का भी डर नहीं’, जयपुर में खुलेआम चल रहा अनैतिक काम

Patrika Sting News Image
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.