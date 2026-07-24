राजस्थान के MLA रविंद्र सिंह भाटी और छात्र नेता निर्मल चौधरी की दिल्ली के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट में एंट्री, जानें क्या कहा?

नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे छात्र आंदोलन और NEET-UG पेपर लीक विवाद को लेकर माहौल पूरी तरह गर्माया हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शी सुधारों की मांग को लेकर पिछले करीब एक महीने से चल रहे इस आंदोलन में अब राजस्थान के दो सबसे लोकप्रिय युवा चेहरों की एंट्री हो गई है। बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे। हाल ही में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए पुलिस बल प्रयोग और लाठीचार्ज के बाद इन दोनों नेताओं ने मौके पर पहुंचकर आंदोलनरत विद्यार्थियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया।