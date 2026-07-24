Rajasthan Panchayat Election : ‘क्या सोचकर डालेंगे वोट?’ निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह का सवाल, जनता के आए दिलचस्प जवाब

नगर निगम और पंचायतें लोकतंत्र की बुनियाद हैं। यहां जनप्रतिनिधि सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तय करता है। उम्मीदवार का चयन जाति, धनबल या राजनीतिक प्रभाव से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, ईमानदारी और काम के आधार पर होना चाहिए। सोशल मीडिया पर मतदाताओं ने जिस तरह जवाबदेह और पारदर्शी प्रतिनिधि की मांग रखी है, उसे मतदान के दिन भी निभाना होगा। अच्छी राजनीति की शुरुआत अच्छे उम्मीदवार और जागरूक मतदाता से ही होती है। वोट की कसौटी चरित्र और जनसेवा बने, तो स्थानीय निकाय मजबूत होंगे और लोकतंत्र भी।