Patrika Sting: ‘1500 से 2500 का पैकेज…पुलिस का भी डर नहीं’, जयपुर में खुलेआम चल रहा अनैतिक काम



रिपोर्टरः रात गुजारनी है, तीन दोस्त बाहर से आए हैं?

महिला एजेंटः हां, क्यों नहीं। होटल भी पास ही है। 1500 से 2500 रुपए तक का पैकेज है। इसमें बढ़िया एसी कमरा, ड्रिंक और सब कुछ साथ मिलेगा।

रिपोर्टरः इतना महंगा क्यों?

महिला एजेंटः यह सिंधी कैंप है भाईसाहब। यहां के होटलों की

सेटिंग पक्की होती है। तुम्हें कोई आइडी कार्ड भी नहीं देना पड़ेगा। 2500 दो और बिल्कुल बेफिक्र होकर ऐश करो, कोई परेशान नहीं करेगा।

रिपोर्टरः कोई खतरा तो नहीं है ना?

महिला एजेंटः एक बार अंदर चले गए तो बाहर क्या हो रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पूरी जिम्मेदारी हमारी है।