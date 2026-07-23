बर्थडे पर रक्तदान करने पहुंचा खूंखार हिस्ट्रीशीटर, पुलिस को देखते ही भागे साथी; 15 गाड़ियां जब्त, झुंझुनूं में 10 गिरफ्तार

कार्रवाई के बाद नवलगढ़ डीएसपी सुगन सिंह और मुकुंदगढ़ थानाप्रभारी गोपाल सिंह थालोर ने युवाओं और आम नागरिकों से एक खास अपील जारी की है। युवा वर्ग सोशल मीडिया पर अपराधियों द्वारा रची गई इस झूठी और फर्जी 'गैंगस्टर छवि' के बहकावे में न आएं। यह सिर्फ युवाओं को गुमराह करने और अपराध की दलदल में धकेलने का जरिया है। सामाजिक या निजी आयोजनों में ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को अतिथि के रूप में बुलाने या उन्हें बढ़ावा देने से बचें। कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।