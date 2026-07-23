Jhunjhunu: कूलर के सामने सोने से रोका तो पति ने पत्नी की हत्या कर शव संदूक में छिपाया, जानें कैसे हुआ मामले का खुलासा

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घटना से पहले पति-पत्नी के बीच शराब के लिए पैसे को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद घर में लगे कूलर के सामने सोने की बात को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि पति ने पत्नी से एक ही कूलर के सामने सोने को कहा लेकिन उसके मना करने पर गुस्से में थप्पड़ मार दिया। जब महिला ने विरोध किया और शोर मचाया तो आरोपी ने उसके मुंह में चुन्नी ठूंस दी और पास पड़े जूते की डोरी से गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव के हाथ-पैर बांधकर उसे संदूक में बंद कर दिया और करीब तीन दिन तक घर में ही छिपाए रखा। बाद में नशे की हालत में वह गांव के पूर्व सरपंच दुलीचंद के पास पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और संदूक से शव बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल कर रही है।