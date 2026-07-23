23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

झुंझुनू

Jhunjhunu: कूलर के सामने सोने से रोका तो पति ने पत्नी की हत्या कर शव संदूक में छिपाया, जानें कैसे हुआ मामले का खुलासा

Rajasthan Crime: झुंझुनूं में पति पर पत्नी की हत्या कर शव को संदूक में छिपाने का आरोप लगा है। आरोपी ने 3 दिन तक बेटे को गुमराह किया और बाद में खुद पूर्व सरपंच के पास पहुंचकर वारदात की जानकारी दी।
2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Akshita Deora

Jul 23, 2026

Husband Killed Wife

मृतक पत्नी और आरोपी पति की फोटो: पत्रिका

Husband Killed Wife After Dispute: झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र के अगवाना खुर्द गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पति पर अपनी पत्नी की हत्या कर शव को संदूक में छिपाने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी पति कृष्ण फोगाट को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार वारदात के बाद आरोपी ने शव को घर में रखे संदूक में बंद कर करीब 3 दिन तक छिपाए रखा। इस दौरान उसने परिवार के लोगों को भी गुमराह किया। बाद में जब घर में शव से दुर्गंध आने लगी तो परिवार वालों को शक हुआ लेकिन उससे पहले ही आरोपी ने नशे की हालत में पूर्व सरपंच दुलीचंद के पास पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी खुद ही दे दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और संदूक से महिला का शव बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

ये था पूरा मामला

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घटना से पहले पति-पत्नी के बीच शराब के लिए पैसे को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद घर में लगे कूलर के सामने सोने की बात को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि पति ने पत्नी से एक ही कूलर के सामने सोने को कहा लेकिन उसके मना करने पर गुस्से में थप्पड़ मार दिया। जब महिला ने विरोध किया और शोर मचाया तो आरोपी ने उसके मुंह में चुन्नी ठूंस दी और पास पड़े जूते की डोरी से गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव के हाथ-पैर बांधकर उसे संदूक में बंद कर दिया और करीब तीन दिन तक घर में ही छिपाए रखा। बाद में नशे की हालत में वह गांव के पूर्व सरपंच दुलीचंद के पास पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और संदूक से शव बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल कर रही है।

बेटे को 3 दिन तक बोला-नानी के घर गई है मां

वारदात के बाद आरोपी ने अपने 15 साल के बेटे को गुमराह करते हुए कहा कि उसकी मां नानी के घर गई है। बेटे को जब शक हुआ और उसने मां के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो आरोपी ने उसका मोबाइल भी छीन लिया ताकि वह किसी से संपर्क नहीं कर सके। 3 दिन तक बेटा घर में ही रहा और उसे घटना की सच्चाई का पता नहीं चल पाया।

पुलिस ने मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है। आरोपी पति कृष्ण फोगाट के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हत्या के कारणों, घटना के पूरे क्रम, साक्ष्य छिपाने और अन्य पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा।

सीकर: ड्यूटी से लौटने के 2 घंटे बाद महिला VDO की मौत, भाई के साथ किराए के मकान में रहती थी

ये भी पढ़ें
Sikar-Laxmangarh VDO Suicide

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Jul 2026 11:16 am

Published on:

23 Jul 2026 11:16 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Jhunjhunu: कूलर के सामने सोने से रोका तो पति ने पत्नी की हत्या कर शव संदूक में छिपाया, जानें कैसे हुआ मामले का खुलासा

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: पति ने की पत्नी की हत्या,तीन दिन तक संदूक में छिपाया शव, बेटे को कहा- मम्मी नानी के घर गई है

Husband Kills Wife
झुंझुनू

Jhunjhunu News: कुख्यात हिस्ट्रीशीटर रोहित महला गिरफ्तार, गुढ़ागौड़जी गैंगवार मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

History Sheeter Rohit Mahla Arrested
झुंझुनू

Jhunjhunu:’सब तेरे लिए हो रहा है…’ फेसबुक पर लगाई प्रेमिका के लिए 11 भावुक पोस्ट, फिर दे दी जान

Sandeep Jat suicide case (1)
झुंझुनू

झुंझुनूं: सड़क हादसे में जिम जा रहे कॉलेज छात्र की मौत, धमाके की आवाज सुन दौड़े लोग

Jhunjhunu Road Accident
झुंझुनू

Jhunjhunu: बर्थडे के दिन नौसेना के जवान का अंतिम संस्कार, आखिरी बार पिता को देखती रही 18 महीने की बेटी, रोने लगा हर कोई

Airforce Soldier Kuldeep
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.